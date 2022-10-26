強制檢測｜74幢大廈上榜　涉跑馬地樂陶苑、君滙港、曼克頓山等

本港疫情持續，醫務衞生局今晚（26日）發出最新一份強制檢測名單，再有74幢大廈上榜，其中68幢涉有確診者居住，另有6幢因污水樣本陽性而上榜。68幢有確診者居住大廈中，港島東區及沙田區分別有8幢上榜，為18區重災，其次為港島南區及屯門區，分別有7幢。



上榜大廈包括跑馬地樂陶苑A座、大角咀君滙港1座及荔枝角曼克頓山3座等豪宅，上水上水紀律部隊宿舍 B 座、葵涌荔景紀律部隊宿舍3座及紅磡理大學生宿舍賽馬會樓亦同上榜。



另有6幢大廈涉污水陽性，包括4幢半山區干德道住宅，涉僑星閣、健園、華星閣及宜安閣等。



▼10月26日 強制檢測公告名單▼



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根據新一份強檢名單，68幢涉有確診者居住，最多大廈上榜的區份為港島東區及沙田區，分別有8幢上榜。東區方面有柴灣富欣花園6座、鰂魚涌康蕙花園2座、鰂魚涌太古城彩天閣及北角和富中心4座等；沙田區則有馬鞍山迎濤灣1座、嵐岸1座及迎海．星灣御17座等。

港島南區及屯門區亦分別有7幢上榜，南區涉及薄扶林置富花園富俊苑、香港仔中心觀潮閣及赤柱馬坑邨駿馬樓等；屯門區則有屯門恒順園8座、景峰豪庭2座及美樂花園8座等。

不少豪宅或中產住宅亦有上榜，包括跑馬地樂陶苑A座、大角咀君滙港1座及荔枝角曼克頓山3座等。上水上水紀律部隊宿舍B座、葵涌荔景紀律部隊宿舍3座及紅磡香港理工大學學生宿舍賽馬會樓亦同上榜。

▼10月26日 部份強檢大廈▼



另有6幢大廈涉污水陽性上榜，包括4幢半山區干德道住宅，涉僑星閣、健園、華星閣及宜安閣等，薄扶林置富花園富仁苑及沙田博康邨博達樓低座及高座同上榜。

▼10月26日 臨時流動採樣站情況▼



政府明日（27日）會於薄扶林華富（二）邨、置富花園、赤柱馬坑邨及青龍頭豪景花園重開臨時流動採樣站，須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。若有關人士過去三個月曾確診並有相關證明，則無須按公告規定進行檢測。

▼10月26日 確診大廈全名單▼



+ 210

至於確診大廈方面，共9,433幢大廈上榜，即過去7日有確診者逗留，當中2,980幢為新上榜大廈。新上榜大廈包括星域軒2座、天寰天海匯1座及3座、半島豪庭1至5座、柏麗灣別墅等。

10月26日強檢大廈全名單：



大埔新興花園康信閣



大埔大埔太和路15號太和 中心 1 座



大埔大埔廣場宜德閣



大埔宏福苑宏泰閣



大圍雲疊花園 6 座



馬鞍山迎濤灣 1 座



馬鞍山嵐岸 1 座



馬鞍山迎海．星灣御 17 座



大圍恒峰花園 3 座



沙田濱景花園 4 座



沙田嘉徑苑嘉愛閣



沙田御龍山 1 座



上水上水紀律部隊宿舍 B 座



上水上水名都柏林閣



粉嶺粉嶺中心 D 座



天水圍天頌苑頌海閣



天水圍天富苑俊富閣



元朗朗城滙 3 座



天水圍嘉湖山莊景湖居 6座



屯門兆麟苑寶麟閣



屯門友愛邨愛禮樓 1 座



屯門恒順園 8 座



屯門景峰豪庭 2 座



屯門美樂花園 8 座



屯門卓爾居 6 座



屯門悅湖山莊 11 座



荃灣荃景圍 202 號家興大廈 A 座



荃灣豪景花園林景閣



荃灣麗城花園 2 期 3 座



青衣海欣花園 2 座



葵涌荔景紀律部隊宿舍 3 座



青衣美景花園 11 座



牛頭角牛頭角上邨常盛樓



藍田滙景花園 17 座



茶果嶺麗港城 6 座



九龍灣麗晶花園 4 座



藍田滙景花園 16 座



牛頭角樂華北邨勤華樓



黃大仙豪苑 2 座



黃大仙翠竹花園 13 座



將軍澳清水灣半島 3 座



將軍澳和明苑和暢閣



薄扶林華富二邨華生樓



鴨脷洲海怡半島怡滿閣



香港仔香港仔中心港泰閣



薄扶林置富花園富嘉苑



薄扶林置富花園富俊苑



香港仔香港仔中心觀潮閣



赤柱馬坑邨駿馬樓



柴灣富欣花園 6 座



柴灣環翠邨喜翠樓



鰂魚涌康蕙花園 2 座



北角賽西湖大廈 6 座



北角雲景道 46 號萬德閣 B 座



鰂魚涌太古城彩天閣



北角和富中心 4 座



鰂魚涌太古城金楓閣



銅鑼灣布思道 11 號年達園



跑馬地樂陶苑 A 座



大角咀君滙港 1 座



長沙灣昇悅居 6 座



荔枝角曼克頓山 3 座



紅磡黃埔花園銀竹苑 8 座



土瓜灣翔龍灣 3 座



紅磡香港理工大學學生宿 舍賽馬會樓



何文田俊民苑文愛閣



紅磡福年新樓 B 座



西營盤薄扶林道 22-32 號恒輝大廈



污水陽性大廈：



半山區干德道 64A 號宜安閣



半山區干德道70號僑星閣



半山區干德道 66 號健園



半山區干德道68號華星閣



薄扶林置富花園富仁苑



沙田博康邨博達樓低座及高座

