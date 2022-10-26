航海學校畢業生12歲內地來港　受少年警訊啟發　畢業後入警隊

警方出版的新一期《警聲》，當中提及有一名航海學校畢業生，因學校及少年警訊的經歷啟發他畢業後加入警隊，至今已加入警隊一年多。報道提到，他12歲由內地移居香港，就讀中三時加入西區少年警訊，從而啟發他畢業後加入警隊。

香港航海學校校長陳道沛指出，航海學校一直是紀律部隊培育新血的搖籃，過去十年有4成畢業生加入警隊。



航海學校畢業生雷祥龍現駐守秀茂坪警區。（警聲圖片）

初來港不懂廣東話

雷祥龍現駐守秀茂坪警區，從前是航海學校畢業生。報道提及，他12歲時由內地移居香港，由於內地教育模式與香港不同，故能選擇的學校不多，「我住在天水圍，卻要投考赤柱航海學校。」

他憶述初來港時不懂廣東話，上課和與同學溝通都有一定困難，但他亦主動同學聊天，並努力習泳以符合學校要求。

畢業後便投考警隊

報道又指，雷祥龍在中三時，經老師介紹加入西區少年警訊，及後更成為深資領袖，負責統籌活動，更啟發他畢業後加入警隊。

雷祥龍表示，航海學校的紀律訓練有助他適應學警基礎訓練課程。加入警隊雖只有一年多，但他感受到不論大小案件均能協助市民，短期的目標是能接受警察機動部隊訓練。

香港航海學校校監暨校管會主席趙不求（右）、香港航海學校校長陳道沛（左）與雷祥龍（中）。（警聲圖片）

航海學校4成畢業生加入警隊

香港航海學校校長陳道沛指出，航海學校一直是紀律部隊培育新血的搖籃，過去十年有4成畢業生加入警隊。該校一直得到港島總區、水警總區及西區警區的支持，合辦一連串活動，以增加同學對警務工作的認識。

香港航海學校校監暨校管會主席趙不求亦說，海上航行講求紀律，故該校設有紀律訓練的傳統，隨着時代轉變，加入紀律部隊亦成為該校學生的主要出路。