秘書公司51歲女董事網戀30歲「俊男」 　被騙走1600萬人財兩失

警方資料顯示，本港今年每十宗罪案，即有四宗屬詐騙案，其中假冒官員案件明顯增加，一名二三十歲文員分別接獲自稱深圳公安及香港警察等來電，騙徒不僅讀出A小姐全名及身份證號碼，更向其出示模糊不清的公安證及警察委任證，A小姐信以為真，向朋友借錢「保釋」，最終被騙走約60萬元。



涉投資的網上情緣騙案有上升趨勢。在今年涉金額最大一宗網上情緣騙案中，一名秘書公司51歲女董事，在社交平台認識一名年約30歲的「俊俏男子」，並與其發展成網戀，對方遊說事主在一個假虛擬貨幣投資平台投資泰達幣，最終被騙走1,600萬元。



騙徒講出身份證號碼 受騙女文員愕然

警方反詐騙協調中心正展開《喜怒哀「落」》防騙宣傳，剖析騙徒如何利用恐懼、無知、寂寞和貪心的人性弱點行騙。不幸被捲入假冒官員騙案的事主A小姐是一名年約二十三歲文員。

她在記者會透過視像講述受騙經過。她表示，去年12月接獲陌生來電，對方自稱是深圳湖北移動公司職員，聲稱其內地手提電話號碼涉及洗黑錢活動，A小姐稱無內地手提號碼，對方隨即說出其全名及香港身份證號碼，更稱將有公安聯絡她調查。

A小姐表示，初時接到電話即掛斷，其後因對方報出自己個人資料，故聽其解說。在同日稍後時間，即接獲自稱深圳公安致電，要求以視像通話進行視訊調查，期間又有自稱香港警察介入，兩名騙徒佩帶口罩於鏡頭前出示一張模糊不清的公安證件或委任證，以及兩張聲稱是有關她洗黑錢案件的文件，威嚇其不能將這案件告訴任何人，並且需要離家及租住酒店繼續進行視訊調查。

第一下cut咗佢（電話），但佢之後打嚟，噏得出我身份證號碼，所以聽下佢講咩。 事主A小姐

事主A小姐表示，騙徒報出自己身份證號碼，又出示公安證明及警方委任證，令她相信對方說話。（夏家朗攝）

事住按指示入住酒店接受視像審訊 交出銀行帳戶及密碼

A按指示離家並於附近酒店租住一間房，然後致電給騙徒繼續視像通話，通話期間又有一位自稱為深圳檢察院檢察官的女子。對方先讓A上網搜尋來電號碼，A核對過證實是羅湖派出所號碼，故相信其說話。該名騙徒表示會以視像方式向她進行審訊，並以向A小姐提供一個網址，A按指示在網址上輸入其銀行帳戶號碼及密碼等資料。

存款入戶口作保釋金 收銀行警告短訊獲告知已夾好

A小姐輸入銀行資料後，騙徒要求她將48萬元存入銀行帳戶作為保釋金，並須在酒店內等一晚，A遂向親友借40萬元存入戶口，期間雖然收到銀行發出三次警告短訊，「佢哋（騙徒）話已經同銀行夾好咗」，故未有理會，最終被轉走59.5萬。A將事件告之朋友，朋友認為她受騙，遂報警求助。

（警方提供）

A小姐回憶事件，指初時騙徒只稱協助調查等，其後突然告之其已捲入罪行，態度突然變差。她表示，在酒店期間，又有兩名騙徒不斷安慰及協助，在「好人、壞人」夾擊下，只希望盡快解決事件離開，故聽從指示匯款。

佢哋好惡，話拉我返內地困幾日，未審都唔會放……當時一心想處理件事畀完錢快啲走。 事主A小姐

事發後，幸得家人及朋友支持，A小姐指很快便走出陰霾，但現時聽到電話會保持警剔，不會再輕易相信，亦會再三思考是否受騙。

（警方提供）

51歲女董事收「俊男」交友邀請 未曾視像已成網上情侶

另外，涉及投資的網上情緣案件同樣受到警方注意，商業罪案調查科反詐騙協調中心高級督察張文瀚表示，今年年中接獲一名51歲秘書公司女董事報案，指某日突然收到一個交友邀請，從照片上看是一名年約30歲的「俊俏」中國男子，事主當晚接受了對方的邀請並成為朋友，跌入對方圈套。

張文瀚引述受害人表示，俊男稱擅長投資虛擬貨幣，對事主無所不談、關懷備至，從言談間得知她單身，隨即提出交往，並迅速成為網上情侶，但雙方從未見面或進行視像通話。

獲遊說投資泰達幣 欲提款始知受騙

該名男子自稱熟悉投資，並向事主推介一個網上虛擬貨幣投資平台，聲稱可致富，又教導事主使用平台購買泰達幣。初時事主個人戶口有收到投資回報，故不虞有詐加大投資金額，並在4個月內投資1,600萬元。事主的平台戶口雖顯示獲利，但欲提款時卻遭客服告之戶口有海外非法資金流入，需繳付兩萬泰達幣解封才能解凍，事主方知已受騙。

▼警方剖析騙案手法▼

