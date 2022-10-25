騙徒掌握網上情緣戀愛心理方程式　警心理學家：扮哈里王子都有

警方今年首三季共接獲19,444宗詐騙個案，按年大增四成，亦佔總罪案的四成，涉騙款超過33億元；當中1,176宗屬網上情緣騙案，雖按年微跌5%，但涉款卻增加16%達5.12億元。警方表示，留意到網上情緣騙案中，涉及投資的騙案大增，導致受騙金額有所增加。



警察臨床心理學家胡展鵬表示，騙徒熟悉心理技巧，已掌握了一條「戀愛心理方程式」，只須三步即輕易讓事主墮入愛河。他指騙徒會用型男美女頭像，訛稱自己是專業人士、甚至皇室貴族，「秒覆」事主信息、對事主無微不至，以「每天愛你多一些」策略令事主同意網戀繼而行騙：「沒有最離譜只有更離譜，話係英國哈里王子、杜拜王子都有，即係一個名人向你示愛，你都心甘情願。」他表示，男女均是騙徒對象，網上情緣騙案多數來得急促，不應太快承諾對方，應保持冷靜思考細節。



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騙徒三步令事主墮愛河：令受害人相信是完美筍盤

警察臨床心理學家胡展鵬分析網上情緣騙案，指騙徒已經掌握了一條「戀愛心理方程式」，令事主感覺到被愛、被關心等，大多假裝受過情傷、失戀等增加同情心，繼而「趁你病攞你命」。他表示，「戀愛心理方程式」主要有三步，首先是增加吸引力，利用心理學「吸引力理論」的外在美、接近性、相似性、互專性增加自己吸引力，令到事主相信他們是百年難得一遇的「完美筍盤」。

警察臨床心理學家胡展鵬表示，騙徒已經掌握了一條「戀愛心理方程式」。（夏家朗攝）

不分晝夜秒覆事主 分享秘密博取信任及同情心

胡展鵬舉例指，騙徒會訛稱自己為專業人士、軍人甚至是皇室貴族，令受害人覺得他們有才能、經濟基礎、權威性及安全感等，說話亦有說服力。

沒有最離譜只有更離譜，話係英國哈里王子、杜拜王室王子都有，只係一個名人向你示愛，你都心甘情願…… 警察臨床心理學家胡展鵬

英國哈里王子。（GettyImages）

胡續稱，騙徒亦都會聲稱自己工作忙無時間結識異性，又會用以型男美女相片假裝成自己，不分晝夜與事主溝通，並會主動分享秘密博取信任及同情心，例如假裝受過情傷或失婚，令受害人感到同病相憐。

會秒覆受害人信息，不分晝夜咁傾，每天愛你多一些。 警察臨床心理學家胡展鵬

第二步：你是我今生唯一傳奇 度身訂造愛情故事

胡展鵬表示，當騙徒成功吸引事主後，就會採取「你是我今生唯一傳奇」的套路， 度身訂做一個可以令事主有強烈情緒、認同感覺的劇本，強調心理學「愛情三角理論」三大愛情元素，即親密、激情及承諾，雙方極速發展成網戀。

令佢哋有一種強烈的感情依賴，幻想自己成為全世界最幸福的人，難以抽身。 警察臨床心理學家胡展鵬

第三步：製造突發事件 以「接近勝利效應」騙財

雙方建立關係後正是騙徒下手時機，胡指出，騙徒會製造突發事件，如主動提出與事主甚至組織家庭，但每次見面前均有突發事件緣慳一面，會要求事主金錢協助，強調自己身處險境十分迫切，令事主無暇思索，繼而受騙。他稱，騙徒此處使用賭博常見的心理現象「接近勝利效應」，令事主以為「差少少」就可見面、結婚，以令事主難以拒絕要求。

警察臨床心理學家胡展鵬表示，騙徒已經掌握了一條「戀愛心理方程式」。（夏家朗攝）

騙案揭穿後 不少受害人仍信「情人」

胡展鵬說，網戀受害人雖以女性居多，但相信男性礙於面子問題無報警，任何性別、年齡、性取向、婚姻狀況的人都可以成為騙徒的下一個目標。他更說，甚至有很多受害人被騙後仍願相信「情人」，「相信係真心相愛、對方為勢所迫。」

原因騙徒是充滿大愛, 他們不會揀飲擇食, 只要你肯不斷課金, 騙徒便可以與你傾到天荒地老，只要你肯「課金」，可以同你傾到天荒地老。 警察臨床心理學家胡展鵬

心理學家：鬧醒事主會有反效果

身為朋友是否可鬧醒事主？胡解釋，該處理手法只會帶來反效果，令受害人反感自責，造成二次傷害。他建議作為親友，應給予事主多諒解及支持，並報警求助。若遇到騙徒使出「戀愛心理方程式」，他建議市民應反思戀情是否來得太急促，若是真愛，必不需要太快承諾對方，應保持冷靜思考。

▼警方剖析騙案手法▼



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退休夫婦一生積蓄被騙險輕生

商罪科反詐騙協調中心總督察顏凱欣表示，警方發現受害人報案後會遇到不同財務及情緒上的困擾，最嚴重的情況甚至會有輕生念頭，例如曾見一對退休教師夫婦，本來賣樓套現600萬元冀到新界置業安享晚年，豈料太太誤墮電騙，一生積蓄一掃而空，令丈夫產生輕身念頭。

先生揸車，話差啲想撞落石壆一了百了，成世人積蓄冇哂。 商罪科反詐騙協調中心總督察顏凱欣

商罪科反詐騙協調中心總督察顏凱欣表示，將向騙案報案人派發「遇騙支援小冊子」。（夏家朗攝）

警製作「遇騙支援小冊子」 支援受騙人士

顏指出，警方聯同多個非政府機構，並且整合了其聯絡方法及可提供的服務，製作一本「遇騙支援小冊子」，小冊子將於今日（25日）起派發予騙案報案人，會讓其於等候提供口供時間中細心閱讀，包括被騙後應該及不應該做的事項、報案人於協助調查期間可能需要經歷的程序、防騙小貼士、常見問題、以及非政府機構的聯絡方法。

她又說，警方希望為報案人錄取口供的時候，亦為報案人提供額外支援，故推出名為「CaRing Scheme」計劃，當報案人覺得有需要尋求關懷、協助時，可以致電非政府機構尋求協助。

▼警方製作「遇騙支援小冊子」▼

