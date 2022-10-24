中式步操｜警隊首辦研習班授77名領袖　女童軍升旗禮將率先應用

香港回歸25周年，各制服團隊陸續轉用中式步操。警察學院本月舉行第一屆「中式隊列導師研習班」，培訓77名來自8個制服團體及機構的導師，各導師昨日（23日）「滿師出班」，將向所屬團隊推廣中式步操。



香港女童軍總會將率先在升旗隊應用中式步操，並循序漸進全面落實；醫療輔助隊預計明年初，在結業禮上轉用中式步操；少年警訊領袖團成員會到全港不同學校，向學生傳授中式步操。



警察學院本月舉行第一屆「中式隊列導師研習班」，培訓77名來自8個制服團體及機構的導師；圖為指揮員學習持指揮刀步操。（廖雁雄攝）

童軍總會、交通安全隊、香港建造學院等派員學習

為期6日的「中式隊列導師研習班」在本月8至23日一連三個周六及周日於警察學院舉行，77名學員分別來自醫療輔助隊、民安隊、童軍總會、女童軍總會、交通安全隊、海事青年團、少年警訊領袖團及香港建造學院，警方預計每季舉辦研習班，向不同團隊教授中式步操。

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升旗禮練習「19手」拉繩法

研習班分為三個階段，基礎課程學習中式步操基本動作，例如正步與齊步互換、立正站軍姿、敬禮等；進階課程學習檢閱會操流程；專題課程研習升旗及降旗禮、護旗方隊操演、及學習使用指揮刀等，其中升旗手要熟練俗稱「19手」的拉繩手法，配合國歌旋律拉繩19下，準確掌握國歌奏完一刻，國旗在旗桿頂飄揚。

警察學院本月舉行第一屆「中式隊列導師研習班」，培訓77名來自8個制服團體及機構的導師；圖為升旗練習。（廖雁雄攝）

醫療輔助隊明年結業操轉中式步操

女童軍總會香港副總監（內地事務）馮詠敏表示，早年在北京出席國情班時初步認識中式步操，今次正式學習，將會在團隊內推廣。她指女童軍將率先在升旗隊應用中式步操，未來會循序漸進全面使用，暫未有時間表。

醫療輔助隊行動及訓練主任（九龍西）吳嘉豪指出，港式步操與中式步操分別甚大，亦有一定難度，在正步與齊步互換、操分列式及口令都需要適應，團隊預計明年年頭的結業操轉用中式，2023年年中全面應用。

警察學院本月舉行第一屆「中式隊列導師研習班」，培訓77名來自8個制服團體及機構的導師。（警方提供圖片）

少年警訊領袖團將到校授步操

少年警訊領袖團楊啟龍警長認為，中式步操易學難精，十分講求寸勁及力度，少訊將會組織儀仗隊，由成員到校教授學生；海事青年團北聯分隊義務教官冼偉滔士官長指，團隊會培訓更多種子導師，儀仗隊將率先推行中式步操；民安隊少年團訓練辦公室助理參事朱敬康指，現時所有新入隊成員已接受中式步操訓練，目標2023年全面落實。