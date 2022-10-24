中式步操｜警隊首辦研習班授77名領袖　女童軍升旗禮將率先應用

撰文：孔繁栩
出版：更新：

香港回歸25周年，各制服團隊陸續轉用中式步操。警察學院本月舉行第一屆「中式隊列導師研習班」，培訓77名來自8個制服團體及機構的導師，各導師昨日（23日）「滿師出班」，將向所屬團隊推廣中式步操。

香港女童軍總會將率先在升旗隊應用中式步操，並循序漸進全面落實；醫療輔助隊預計明年初，在結業禮上轉用中式步操；少年警訊領袖團成員會到全港不同學校，向學生傳授中式步操。

警察學院本月舉行第一屆「中式隊列導師研習班」，培訓77名來自8個制服團體及機構的導師；圖為指揮員學習持指揮刀步操。（廖雁雄攝）

童軍總會、交通安全隊、香港建造學院等派員學習

為期6日的「中式隊列導師研習班」在本月8至23日一連三個周六及周日於警察學院舉行，77名學員分別來自醫療輔助隊、民安隊、童軍總會、女童軍總會、交通安全隊、海事青年團、少年警訊領袖團及香港建造學院，警方預計每季舉辦研習班，向不同團隊教授中式步操。

+13

升旗禮練習「19手」拉繩法

研習班分為三個階段，基礎課程學習中式步操基本動作，例如正步與齊步互換、立正站軍姿、敬禮等；進階課程學習檢閱會操流程；專題課程研習升旗及降旗禮、護旗方隊操演、及學習使用指揮刀等，其中升旗手要熟練俗稱「19手」的拉繩手法，配合國歌旋律拉繩19下，準確掌握國歌奏完一刻，國旗在旗桿頂飄揚。

警察學院本月舉行第一屆「中式隊列導師研習班」，培訓77名來自8個制服團體及機構的導師；圖為升旗練習。（廖雁雄攝）

醫療輔助隊明年結業操轉中式步操

女童軍總會香港副總監（內地事務）馮詠敏表示，早年在北京出席國情班時初步認識中式步操，今次正式學習，將會在團隊內推廣。她指女童軍將率先在升旗隊應用中式步操，未來會循序漸進全面使用，暫未有時間表。

醫療輔助隊行動及訓練主任（九龍西）吳嘉豪指出，港式步操與中式步操分別甚大，亦有一定難度，在正步與齊步互換、操分列式及口令都需要適應，團隊預計明年年頭的結業操轉用中式，2023年年中全面應用。

警察學院本月舉行第一屆「中式隊列導師研習班」，培訓77名來自8個制服團體及機構的導師。（警方提供圖片）

少年警訊領袖團將到校授步操

少年警訊領袖團楊啟龍警長認為，中式步操易學難精，十分講求寸勁及力度，少訊將會組織儀仗隊，由成員到校教授學生；海事青年團北聯分隊義務教官冼偉滔士官長指，團隊會培訓更多種子導師，儀仗隊將率先推行中式步操；民安隊少年團訓練辦公室助理參事朱敬康指，現時所有新入隊成員已接受中式步操訓練，目標2023年全面落實。

懲教署授中式步操　逾60種子導師畢業　民安隊將全面操「正步」保安局9.24舉行中式步操大匯演　各紀律部隊暨青年團賀國慶及回歸警校結業操首全用中式步操普通話口令　李家超特首身份檢閱稱興奮回歸25年｜警隊開放舊油麻地警署　展示戰時炸彈　辦中式步操匯演海關即日起全面採用中式步操：充分體現國家情感
警務處
民安隊
童軍
女童軍
醫療輔助隊