0+3｜實施一個月　新變異病毒株輸入種類達6種　專家憂僅冰山一角

本港9月26日實施「0+3」入境檢疫措施，至昨（26日）「滿月」。9月26日經機場入境人次由9月25日的實施前5,256人拾級而上，到10月23日倍曾至11,635人次；同期輸入個案亦由逾百宗至200多宗水平，攀升至10月下旬破400宗，輸入個案佔確診個案總數的比率，對比實施前升勢，10月3日更達到9.72%。



本港輸入個案更錄得6種新變異病毒，包括169宗XBB、6宗XBD、6宗BA.2.75.2、5宗BA.4.6、11宗BF.7及15宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現5宗XBD、3宗BQ.1.1及1宗BA.2.75.2亞系個案。呼吸系統專科醫生梁子超表示，「0+3」實施後，訪港旅客增加，預期變異病毒的傳播品種會與世界各地慢慢會看齊。他又指，政府現時進行的基因序列分析極為有限，本港一星期有幾萬宗個案，政府可能僅做到1%序列分析，現時發現的新變異病毒個案或只是冰山一角。



▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場抵港層情況▼



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過去一個月單日確診個案由9月下旬3,000至4,000多宗水平，於10月中旬左右攀升至逾5,000宗水平。

新措施實施後，經機場入境人數有所增加。6月中旬至措施實施前，入境人數均徘徊在2,000至8,000多宗水平，僅在8月29日首次錄得破8,000宗，達到8,206宗。措施實施後，10月中下旬入境人數曾三度破萬，在10月23日錄得11,635人入境。入境人數大部份為本地居民。

輸入個案亦由6月中旬至9月的逾百宗至200多宗水平，攀升至10月下旬破400宗，增加逾倍。

輸入個案佔確診個案總數的比率對比實施前亦有升勢，6月至7月的比率徘徊在6%至最高達到10.65%。而8月下旬比率至9月下旬有下跌趨勢，一度跌至1%至2%。新措施實施後，比率再次上升，10月3日更達到9.72%。

惟7日平均輸入確診比率未有明顯上升，仍徘徊在3%至逾5%水平不等。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，現時出現的新變異病毒品種，包括XBB、XBD、BA.2.75.2、BA.4.6、BF.7及BQ.1.1亞系個案均為Omicron病毒分支，例如XBB是兩個BA.2分支混種等。

他指「0+3」實施後，來自世界各地的旅客有所增加，預期變異病毒株的傳播品種會與世界各地慢慢會看齊，「（就像）大家返地球村，地球村入面人流物流恢復返，自然隨着人流物流來緊既病毒都係會恢復返，呢樣野都係預期中。」他指新措施會令新變異病毒個案流入社區，「（新措施）等於無咗嗰個檢疫......放棄防守。」

他認為政府現時進行的基因序列分析極為有限，本港一星期有幾萬宗個案，政府可能僅做到1%序列分析，現時發現的新變異病毒個案或只是冰山一角。他表示，L452R陰性個案似乎在過往一段時間增加不少，但現時的變異病毒五花百門，無論是L452R 陰性或陽性也好，亦有機會是其他變異病毒分支，強調目前檢測難分辨進一步免疫逃逸的病毒分支。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，「0+3」實施後，訪港旅客增加，預期變異病毒的傳播品種會與世界各地慢慢會看齊。（資料圖片）

至於本港會否在冬季爆發另一波大型疫情？梁子超表示，暫時難評估冬季的實際情況，要視乎本港群體免疫的衰減程度，打針及感染後得到的保護會隨著時間下降，其中對於防感染的保護降低速度更快，「（時間）越隔得耐越唔肯定」。他亦不清楚冬季會否出現特別變異病毒，而掀起另一波大浪，但相信再出現另一波大爆發的機會微。他指，Omicron已出現11個月，「將舊有變異株（Delta等）差唔多趕走曬。」Omicron亦似乎已高度適應人類這個新宿主，有理由相信病毒已趨穩定，因此短期內未必有太高風險。梁提醒，就算不會出現另一波大爆發，長者、長期病患出現嚴重及死亡風險遠高於年輕、健康人士，因此仍需要小心。

另外，留院病人總數方面，8月下旬至9月中下旬有逾2,000宗個案，「0+3」實施後，個案徘徊在接近2,000水平，未見明顯上升趨勢，9月下旬至今的新增留醫病人亦比8月下旬逾300宗為低。而新措施實施後，單日新增危殆個案仍在個位數徘徊，單日新增嚴重個案亦多徘徊在個位數，僅兩度達10宗。

至於危重總數方面，新措施實施後，7日平均危重個案徘徊在60至80宗，對比9月上中旬逾百宗個案有所減少。7日平均需要接受深切治療的個案於實施後亦有下跌趨勢，由10多宗跌至近9日在單位數徘徊。

另外，實施後及6至9月的新增留醫人數對比留醫病人總數未見明顯差異，均徘徊在逾10%水平。單日新增危重總數對比留醫病人總數在過去數月均在0%至1%左右徘徊；單日新增危重總數對比新增留醫病人總數與7月下旬至今同樣多為3%至7%。

至於死亡個案方面，實施「0+3」後，死亡人數大多維持在個位數，僅偶爾上升至10到14宗的低水平，相比9月上中旬個案為少。7日平均死亡數亦維持在個位數，同樣比9月上中旬個案少。