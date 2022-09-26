小一自行派位｜喇沙小學人龍較往年少　家長請假早3小時排瑪利諾

明年9月入學的小一自行派位，今日（26日）起至30日接受申請，緊張子女的家長，一早已帶齊資料到心儀小學外排隊。

受移民潮影響，再加上近年有電子交表安排，一貫熱門的傳統名校喇沙小學今早排隊人龍未有往年多，上午9時開始接受交表，只有約20名家長排隊，大部份家長均為舊生，雖兒子已有25分，但亦指「競爭幾大真係唔知。」

另一所傳統名校瑪利諾修院學校（小學部）雖然早上11時接受遞表，但有家長特意請假並提早3小時、今早7時許已到場排隊，「排隊一生人一次，為個女付出」；有家長則指移民潮雖然存在，但料機會不大已報定至少10間直資小學，「始終基數大，都係好大競爭。」



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喇沙小學今早9時起接受遞表，現場約有20名家長排隊，人龍明顯較往年少。排頭位的朱先生今早7時許已到場排隊，他稱因自己母校正是喇沙小學，認為該校運動及學業表現均十分優秀，希望兒子亦有所發展，「世界日日都變，將來唔知點，身為家長希望小朋友入到好學校，有啲知識，識多啲人脈網絡，人生可以選擇都多啲。」他又說難以估計有多少成數，「競爭一定有，幾大唔知。」

排隊家長不乏舊生 冀子女讀母校

另一家長歐先生亦一早到場排隊，他當年是跨區學生考進喇沙小學，認為母校設備配套完善，「母校呢間，自然想（兒子）入返呢間。」他曾帶兒子參觀母校，兒子亦十分喜歡學校球場及泳池。至於成功機率，歐稱兒子雖然有25分，但「成數一半一半，有分但競爭激烈，25分都唔一定收，近期多人移民又好似好咗啲。」

有家長提早3小時到瑪利諾修院學校(小學部)外排隊交表。（廖雁雄攝）

另一傳統名校瑪利諾修院學校（小學部）今早11時才接受遞表，但9時許已有數名家長烈日當空下排隊等遞表。排頭位的關先生今早7時已到場，他稱特別請假來排隊，「排隊一生人一次，為個女付出」。關先生說，今早7時半見該校學生已有序地進校門，「又同老師講早晨，好有紀律，啲家長又會企哂係度講拜拜，睇住佢哋行上去先走，幾好幾舒服。」

香港讀書環境好嘗試申請

關先生又說，囡囡表姐是舊生，故亦想跟從表姐讀該校，表姐亦會給予一些報校「貼士」。他女兒喜歡游泳，學校中學部設有泳池，又指囡囡參觀時已喜歡該校，「第一眼睇到成個堡壘、成個城堡咁，好靚，係香港特色。」他又說，不知機會如何，「香港有個咁好環境讀書點解唔試下，（移民）走咗幾多都唔知，做好自己先。」

家長張先生今早8時亦在瑪利諾修院學校（小學部）外排隊，他女兒經過學校時覺得外觀特別，加上家人信仰天主教，故十分喜歡該校，現時約有15分左右。他又說預料女兒機會不算大，因雖然有移民潮，但學生仍很多，基數很大，故競爭依然激烈。他又說，已為女兒另報至少10間直資小學，因全港好學校很多，希望有好學校可取錄女兒。