免針紙｜郭卓堅就政府刊憲修例再提覆核　認勝訴機會低但唔做點知

政府在「免針紙」司法覆核案敗訴後刊憲修例，賦予醫務衞生局局長權力廢除疑有問題的免針紙。在早前的覆核案勝訴的郭卓堅，今(27日)到高等法院申請另一宗司法覆核，挑戰政府刊憲修例的決定。郭質疑修例後不設上訴機制，受影響人士無從上訴，就此要求法庭頒令，此次修例不合法和不合理。郭在申請後坦言，是次覆核勝訟機會微，但「唔做點知道唔得呢？」



指修例方式不設上訴機制存在不公

申請人郭卓堅，答辯人為行政會議召集人葉劉淑儀連同行政會議各成員，醫衛局局長盧寵茂列為利益關係方。郭在申請書指，政府修改相關法例後，不設上訴機制，受影響人士即使不滿亦無從上訴，存在不公。

郭卓堅不滿政府以刊憲修例解釋免針紙問題，認為未設上訴機制，會造成不公。(朱棨新攝)

若得上訴許可會再申請禁制令

郭在庭外接受傳媒訪問時稱，認為本案勝算機會微，但他仍認為其理據有力，指任何法例都應有上訴的機制，如在高等法院原訟庭被判敗訴，亦可向上訴庭提上訴。郭又指，若法官批出司法覆核許可，他便會向法庭申請臨時禁制令，屆時他會再申請法援。

對司法覆核仍有信心

郭又稱，他對司法覆核仍有信心，並說：「無，我就唔打，1045元(司法覆核許可的申請費用)不如食飯啦。」他形容現時的法治已跌到「低位」，反問是否仍需保護法治。

案件編號：HCAL1155/2022