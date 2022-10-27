假新聞法｜湯家驊批傳媒「愛報道謠言」　學者：引述議論屬正常

行政會議成員、民主思路召集人湯家驊昨（26日）在大學研討會上指，香港愈來愈多傳媒喜歡報道謠言，甚至以報道謠言為生，稱近日前國家主席胡錦濤在二十大會場「被拖走」報道，正是一例假新聞。

有學者認為，事件確實引發社會議論，傳媒報道上引述社會存在有關議論亦屬正常，而非報道主觀推測，暫時未見傳媒就上述事件發放假新聞。



湯家驊昨稱，留意到香港愈來愈多傳媒喜歡報道謠言，認為報道未經證實消息並非新聞，大肆報道謠言與廣發謠言是無分別，法律上重覆謠言屬違法，「我每日睇報紙，見到好多好多傳媒以報道謠言為生，係我對業界極之失望原因之一。」

他舉例指，胡錦濤在中共二十大閉幕中途離場「被拖走」，有報道稱他因為欲投票反對習近平被拖走，是毫無根據的謠言。翻查資料，未見有本地傳媒以「胡錦濤被拖走」角度作報道，均以平實敘述事件，無猜測胡錦濤離場原因，但有數個YouTube頻道製作影片援引會場當日的影片作評論。

香港中文大學新聞與傳播學院教授李立峯不認為有傳媒經常報道謠言，但認同須小心求證。（資料圖片 / 李澤彤攝）

香港中文大學新聞與傳播學院教授李立峯認為，面對傳言，傳媒最理想做法是證實到才報道，但若有關傳言涉及重大公眾利益，未必在一時三刻可證實，可引述有關傳言，但前提是要告知公眾有關消息未經證實。

就胡錦濤在二十大會場上被攙扶中途離場一幕，他認為傳媒在形容時所用的字眼要斟酌，報道要基於客觀事實，因其離場原因不明。他又指，事件確實引發社會議論，傳媒報道上引述社會存在有關議論亦屬正常，而非報道主觀推測，暫時未見傳媒有發放假新聞情況。

他不認為有傳媒經常報道謠言，但認同須小心求證，即使是自由民主社會，倘報道帶來的實際影響大，更應小心求證，以水門事件為例，也經過長時間求證，掌握充分證據才報道，該做法並非自我審查。他認為，本港媒體報道某些議題時或承受風險，需要更小心求證亦屬無可厚非。

香港記者協會主席陳朗昇認為，湯家驊的說法好嚇人，對傳媒業是好大指控，等同「一竹篙打一船人」，亦不知什麼傳媒機構可以報道謠言為生，希望其說明哪個傳媒發表什麼謠言。對於會否擔心政府立法處理「假新聞」，他認為暫時談及的官員不多，按目前政治形勢，最急切處理是經濟民生問題，相信現有法例已足以規管假新聞。