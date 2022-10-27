假新聞法｜湯家驊批傳媒「愛報道謠言」 學者：引述議論屬正常
行政會議成員、民主思路召集人湯家驊昨（26日）在大學研討會上指，香港愈來愈多傳媒喜歡報道謠言，甚至以報道謠言為生，稱近日前國家主席胡錦濤在二十大會場「被拖走」報道，正是一例假新聞。
有學者認為，事件確實引發社會議論，傳媒報道上引述社會存在有關議論亦屬正常，而非報道主觀推測，暫時未見傳媒就上述事件發放假新聞。
湯家驊昨稱，留意到香港愈來愈多傳媒喜歡報道謠言，認為報道未經證實消息並非新聞，大肆報道謠言與廣發謠言是無分別，法律上重覆謠言屬違法，「我每日睇報紙，見到好多好多傳媒以報道謠言為生，係我對業界極之失望原因之一。」
他舉例指，胡錦濤在中共二十大閉幕中途離場「被拖走」，有報道稱他因為欲投票反對習近平被拖走，是毫無根據的謠言。翻查資料，未見有本地傳媒以「胡錦濤被拖走」角度作報道，均以平實敘述事件，無猜測胡錦濤離場原因，但有數個YouTube頻道製作影片援引會場當日的影片作評論。
香港中文大學新聞與傳播學院教授李立峯認為，面對傳言，傳媒最理想做法是證實到才報道，但若有關傳言涉及重大公眾利益，未必在一時三刻可證實，可引述有關傳言，但前提是要告知公眾有關消息未經證實。
就胡錦濤在二十大會場上被攙扶中途離場一幕，他認為傳媒在形容時所用的字眼要斟酌，報道要基於客觀事實，因其離場原因不明。他又指，事件確實引發社會議論，傳媒報道上引述社會存在有關議論亦屬正常，而非報道主觀推測，暫時未見傳媒有發放假新聞情況。
他不認為有傳媒經常報道謠言，但認同須小心求證，即使是自由民主社會，倘報道帶來的實際影響大，更應小心求證，以水門事件為例，也經過長時間求證，掌握充分證據才報道，該做法並非自我審查。他認為，本港媒體報道某些議題時或承受風險，需要更小心求證亦屬無可厚非。
香港記者協會主席陳朗昇認為，湯家驊的說法好嚇人，對傳媒業是好大指控，等同「一竹篙打一船人」，亦不知什麼傳媒機構可以報道謠言為生，希望其說明哪個傳媒發表什麼謠言。對於會否擔心政府立法處理「假新聞」，他認為暫時談及的官員不多，按目前政治形勢，最急切處理是經濟民生問題，相信現有法例已足以規管假新聞。