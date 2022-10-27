疫情｜新增6062宗確診　已打兩針21月女童惡化　深切治療部留醫

新冠肺炎疫情升溫，本港確診數字創近日新高，今日（27日）新増6062宗確診，為9月19日後首次突破6000的水平，多8人死亡。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，過去一周個案數字有輕微上升，過去7日每日平均錄得5568宗較上周多5.4%，當中本地個案上升約5%，而輸入個案則上升逾一成。



醫院管理局總行政經理（醫療職系）關慧敏表示，再多一名21個月女童在10月22日染疫突然出現氣喘、嘶哮症需再次入院，現轉送深切治療部需用呼吸機協助呼吸。她表示，女童已接種兩針疫苗，現時情況相對穩定。



本港再在本地個案發現多2宗變異病毒株，當中包括1宗XBD個案及1宗BQ.1.1個案。張竹君表示，留意到其他國家變異病毒株如XBB、BQ.1.1等較多，而香港輸入個案亦會見到較多XBB個案，故預計本地未來亦會找到相關個案。



今日疫情概要：



-增6,062宗確診 ，較昨日上升12.19%。

-輸入個案375，佔同日確診個案6.197%；佔同日機場入境旅客比率則為4.39%。

-新增8人死亡，累計死亡率維持0.55%，累計死亡人數為10,358。-輸入個案中累計發現182宗XBB，本地個案則分別多1宗XBD及1宗BQ.1.1。

-輸入個案中累計發現182宗XBB，本地個案則分別多1宗XBD及1宗BQ.1.1。

-21個月大女嬰已打兩針，染疫後出現氣喘、嘶哮症等病徵需使用呼吸機協助呼吸。

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本港確診數字上升，今新增6,062宗確診個案，為9月19日後首次突破6000的水平。當中本地個案佔5,687宗，其餘則為輸入個案。新增的375宗輸入個案當中，219宗涉及機場檢測樣本、111宗涉及第一至三日樣本，餘下45宗涉及第四至七日樣本。由於昨日由機埸入境的旅客達8,539人，故確診比率為4.39%，較昨日的4.10%稍微上升。七日平均確診人數達403人，平均確診率為4.10%。

張竹君表示，香港過去一星期個案數字有輕微上升，過去7日平均錄得5568宗，比之前一周5281宗上升逾5.4%；當中本地個案上升約5%，由平均4917宗增至5165宗；而輸入上升個案則上升逾10%，由平均364宗增至403宗。輸入佔整體數字約7.2%，大部分一半或一半以上個案都在機場首日找到，隨後7日找到的個案佔40%左右，佔總體入境人士4.8%至5.2%。

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衞生署公共衞生化驗服務處於10月18日至10月24日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約0.1%及91.6%。

截至今日零時零分，衞生署就本地個案做分析，發現多2宗變異病毒株亞型個案， 分別為1宗XBD個案及1宗BQ.1.1個案。本地XBD亞系個案，涉及一名88歲女子，居於中西區，已接種三劑疫苗，而本地BQ.1.1亞系個案，涉及一名56歲男子，居於北區，已接種三劑疫苗。



另外，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中亦發現多14宗變異病毒株個案，分別為13宗XBB及1宗BQ.1.1，至今累計有226宗變異病毒株輸入個案。

張竹君表示，留意到其他國家變異病毒暫時BA.5佔大多數，但其他變異病毒株如XBB、BQ.1.1等亦有增加，如新加坡的XBB個案則佔較多，已超過54%；反而BA.5反而低了，降至21%，但未有見到該地入院數字及嚴重數字因XBB個案而有特別增加。她又指，香港輸入個案亦會見到較多XBB個案，故預計本地未來亦會找到相關個案。

醫院管理局總行政經理（醫療職系）關慧敏表示，近日住院確診數目增至1,800至1,950宗的水平，但危殆、嚴重病人數目仍維持60至70人，當中早前31月大男童情況仍然危殆。

她又提到多一名21個月女童在10月22日高燒、氣喘、胃口差，入院後證實確診，其入院治療後因情況穩定在昨日出院，惟琴晚突然出現氣喘、出現嘶哮症故再次入院，現轉送深切治療部。

女童現時需要用呼吸機協助呼吸，情況暫轉為穩定。她已打2針疫苗，氣管分泌發現除了有新冠病毒外，亦有鼻病毒。被問到為何女童在短時間病情惡化，關慧敏解釋，出院時因女童當時穩定無再做其他檢查證明，而鼻病毒亦可以引致獅哮症。

她再呼籲家長快帶小朋友打針，目前只有1成3歲以下小朋友打左兩針，情況不理想，未打針兒童會有較高感染風險，並且有機會併發腦炎、獅吼症需要轉送深切治療部，甚至死亡，而復康後亦有機會有中長期後遺症。她亦呼籲要幫子女打流感針，避免同時感染的嚴重情況，盡快為小朋友打兩種疫苗，加強保護。

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本港今增8人死亡，累計死亡人數增至10358人，七日平均死亡人數回落至7.4人，平均死亡率為0.134%。

學校呈報方面，由於今日有638宗呈報個案，當中有506名學生及132名教職員，有4間學校分別有一班需要停課，而東華三院鶴山學校則有2班需要停課。

院舍方面，今日有8間院舍有呈報個案，5間為為安老院舍及3間為殘疾人士院舍，有9名院友及2名員工確診，共37名院友要檢疫。

呈報陽性個案的安老院舍：

1. 福榮護老院有限公司

2. 宏光護老有限公司

3. 保良局西營盤護老院暨長者日間護理中心

4. 常安護老中心

5. 景泰寓



呈報陽性個案的殘疾人士院舍：

1. 彩怡之家(九龍城)有限公司

2. 香港善導會秦石中途宿舍

3. 綠園復康中心

