堂食時限取消　酒吧業界指轉播世界盃費用加五成仍要買：冇得唔買

政府今日（27日）宣布，下月3日起取消餐廳及酒吧等處所的營業時間限制，換言之可趕及世界盃開鑼前，市民前往酒吧觀看賽事直播「再無阻礙」，酒吧業界均稱料會吸引更多酒吧購入轉播權。

不過，有業界人士透露，雖然早前只能營業到凌晨2時，顧客有機會未能看到加時、射12碼便須離場，但原來今年轉播權費用非但未有減價，更較上屆加價約五成，全因今年賽事時間相對較貼緊港人作息，「都睇死冇得唔買。」

另有酒吧業界則表示，世界盃對酒吧業界較重要，鼓勵同行購買播放權，亦希望代理商不要因政府放寬措施而突然大幅加價，「希望有啲良心，畀業界做落去。」



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四年一度的世界盃，一直是酒吧業界盛事，隨政府今日宣布放寬營業時間限制後，業界一直擔心顧客在觀賞賽事的中途即因防疫限制而要中途掃興離場。香港酒吧業協會主席錢雋永表示，早前詢問過業界，發現購買轉播權意欲較低，該會只有約三分一會員有買入，主要因未放寬限制，「尤其12點鐘場波，一加時甚至要踢12碼，就未必睇足全場，3點更加唔洗睇。」

業界：世界盃轉播權費用無減反升 較上屆貴五成

據了解，除營業時間限制外，轉播權費用亦是令業界卻步的原因之一。經營酒吧的杜先生則表示，今年轉播費較昂貴，不僅無提供「疫情折扣」，更比2018年世界盃時再加價約五成，主要因今年賽事大概在晚上6時、9點左右，貼近港人作息，加上疫情時常困在家中，不少市民反而希望在外面觀賽。

他又說，酒吧須購入整個世界盃賽事轉播權，一般需花約幾萬元，政府、酒吧及代理商亦知道，「大家計哂數，你點都係要買。」

香港酒吧業協會主席錢雋永。（盧翊銘攝）

錢雋永冀勿大幅加價：希望有啲良心 畀業界做落去

錢雋永亦指，世界盃對酒吧業界較重要，鼓勵同行購買播放權，亦希望代理商不要因政府放寬措施而突然大幅加價，「希望有啲良心，畀業界做落去。」他又相信，在世界盃氣氛帶動下，預料酒吧人流大幅增加50%，業界生意額有望回復疫情前的水平，並預計因應客人增加，料需增聘多一倍的人手。

今屆世界盃獨家直播、收費電視營運商Now TV發言人回覆查詢則表示，歡迎政府解除餐飲處所的營業時間及堂食時間限制，相信可吸引更多市民光顧，深信會有更多市民於11月及12月賽事舉行期間，到餐廳或酒吧與朋友一齊收看賽事，有助進一步帶動更多食肆播放全部64場世界盃賽事。

梁立仁：生意料增長四成

持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，疫情三年來首次取消營業時間限制，形容業界已「等咗好耐」，放寬時間正巧遇上11及12月旺季，業界料生意額會有明顯增長，但因疫情期間市民飲食模式已有變化，加上派對房間的興起，故仍需觀望情況，認為雖帶來增長，但不敢樂觀。

梁指早前業界仍在考慮是否要購入轉播權、裝飾宣傳及舉辦相關活動等，相信今日消息一出，將有更多酒吧購入轉播權，亦會加大宣傳爭取客源。他稱以往世界盃決賽周，酒吧是主要觀賽地方，會較平時有四成生意增長。

持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁。（資料圖片、盧翊銘攝）

由於新措施實施日期為下月3日，意味著酒吧萬聖節於凌晨2時要關門。梁立仁表示，萬聖節是酒吧的重要日子之一，疫情前萬聖節營業額會較平時周末多三四成，不少酒吧得悉只能開到凌晨兩點時，已無特別裝飾，「損失一定有。」

黃傑龍：料對打冷店、宵夜店幫助大

叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍則表示，一般餐廳營業到凌晨12時已足夠，料最大受惠的餐廳會是打冷店、宵夜店等，「香港無咗宵夜市場成三年，市民習慣咗早食早返，拉返長營業時間希望可慢慢建立返文化，大家食完飲睇戲、或睇完戲食飯。」

黃傑龍。（資料圖片）

他又提及下月世界盃，但餐廳播放收費電視的球賽需購入很貴的版權，對酒吧、卡啦OK絕對是好大強心針，而一般餐廳雖然大部份均無買轉播權，但仍與酒吧環環相扣，例如世界盃期間有人外出吃飯，之後去觀看球賽，料可帶動食肆生意。

至於婚宴等場所可在台上除罩影相，黃傑龍指現時婚宴時常「偷偷摸摸」除罩影相，今次放寬終可光明正大拍照留料，料可帶來一些誘因。他又說，今次放寬亦給予業界一個喜訊，即政府正一步一步放寬措施，並已確認復常路徑。

黃家和。（資料圖片）

香港餐飲聯業協會會長黃家和則表示，以往或有婚宴因有營業時間限制，而提早開席，認為今次放寬可令婚宴無太大壓力，而餐廳在特定日子亦可做多一輪生意。他促政府考慮取消宴會240人限制，枱與枱之間保持1.5米距離的要求亦可考慮取消。

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