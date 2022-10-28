康泰旅行社門市停開　老臣子劉美詩嘆可惜　難忘老闆與下屬感情深

屹立香港半個世紀的康泰旅行社盛傳面臨清盤，康泰承認公司及門市暫未能如常運作，希望「保留實力」至通關為止。在50多年歷史中，除了創辦人黃士心，另一位不得不提的代表人物，便是老臣子之一、前總經理劉美詩。

劉美詩接受《香港01》訪問直言，對康泰面對經營困難感到可惜，因為在這間公司逾30年，留在公司的時間甚至較家中長，難忘與同事及前老闆感情深厚、一同並肩作戰，「當時完全係我second home」。她盛讚公司富有人情味，老闆黃士心會親自帶團，亦會再與團友聚會；而且重視人才，更會向年資達30年的員工贈送名錶。

劉美詩表示，當年康泰的理念是「唔只賺人錢，仲想『讚』到口碑」。她相信假如並非新冠疫情，康泰仍可穩健地經營，希望可以早日通關，令舊東家走出陰霾。



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劉美詩曾獲稱為「旅遊界一姐」，她在1978年中學畢業後便加入康泰，事業起步由初級文員一職開始，初時常奔走各國領事館協助團友辦理海外簽證，半年後轉做領隊帶團赴泰國。10年內逐步晉升至管理層，1985年升為營運經理，往後仕途一帆風順，年僅27歲便當上康泰總經理，執掌該職長達23年。

劉美詩憶述康泰30多年的歲月，指任內曾面臨不少挑戰，例如九一一事件、沙士等。她表示，沙士同樣重挫旅遊業，當時全球多地不歡迎港人入境，旅遊業生意大減，員工失去工作機會。

沙士推本地遊救亡 老闆親自「踩線」

她說，當時為協助員工「有工開」，帶頭高調推出本地遊，黃士心更親自「踩線」，到不同外島了解是否適合舉辦旅行團。她笑言，其實當年本地遊未必有盈利，但盡顯「不死嘅精神，唔會坐以待弊，會去搵出路」。

劉美詩曾於康泰工作逾30年。（資料圖片 / 林若勤攝）

康泰過往曾推出單身團、美食團，劉美詩形容舊東家是積極進取的旅行社，並不會死板地經營，黃士心的經營理念是「唔只賺人錢，仲想『讚』到口碑」。她憶述，黃本身非常親民，會親自帶團，聆聽旅客意見，之前更會與部份相熟團友聚會。

劉美詩形容，康泰富人情味，「相信任何一個現職員工，都會話有人情味」。她又指，當年留在公司的時間，甚至較家中長，與同事及黃士心感情深厚，一同並肩作戰，「當時完全係我second home。」她指至今仍會與黃及部份同事聯絡。她又說，黃士心重視人才、念舊，會向資深員工致送金牌，年資達30年的員工，更會獲贈名錶。

問到個人感受，劉美詩坦言相當可惜，認為康泰一直經營穩健，如非出現新冠疫情，相信仍會如常經營，希望盡快通關，令舊東家走出困境，「咁樣出現問題真係好可惜」。

康泰旅行社於1966年在香港成立，屹立香港半個世紀，是香港歷史最悠久的旅行社之一。康泰由黃士心創辦，及後由兒子黃進達接手。在2011年，康泰將主要股權售予海航相關公司，到2019年出售全部股權，黃士心及黃進達亦辭任董事撤出康泰。