第三針開打近一年　仲有冇保護？　關鍵係疫苗刺激T細胞長期記憶

全球受到新冠變異病毒株的威脅，加上距離本港第三劑新冠疫苗開打的日子接近一年，究竟早打針的人三針疫苗的保護力是否仍足夠？疫苗保護會否跌到「變零」？當疫苗效用隨時間下跌打針與不打針有否差別？隨普疫情步入第三年，政府仍然大力谷針，相信不少人對疫苗長期功效都有疑問，專家拆解關鍵原來在T細胞的長期記憶。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，雖然疫苗刺激的抗體確實會隨時間下降，但打針後會刺激到體內的T淋巴細胞，會有長時間的記憶，有需要時就會發揮功效，故仍可以提供到保護。



呼吸系統科專科醫生梁子超亦表示，接種疫苗後體內會有記憶細胞，當再遇到新冠病毒時，會再刺激免疫細胞去控制病情，「打針一定好過唔打針。」



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本港現時以接種三劑新冠疫苗視為完成接種疫苗的要求，惟距離新冠肺炎第三劑新冠疫苗開打的日子接近一年，意味著最早接種疫苗的人士可能已有近一年無打針。本港現時再面對新變異病毒株的威脅，一早已打第三針的市民究竟是否仍受疫苗保護？情況會否「打回原形」如未有接種過疫苗般？

許樹昌解釋，據外國不少研究都有指出，中和抗體水平會在半年後開始慢慢下降，由於中和抗體可以迅速反擊，阻止病毒入侵細胞，故一般而言抗體水平愈高可減少染疫的機會。（資料圖片）

抗體會下降但T細胞記憶仍在

許樹昌指出，外國不少研究都有指出，中和抗體水平會在半年後開始慢慢下降，由於中和抗體可以迅速反擊，阻止病毒入侵細胞，故一般而言抗體水平愈高可減少染疫的機會。

他稱，雖然抗體會隨時間下降，但疫苗的保護效能除了令身體產生中和抗體，亦會刺激T淋巴細胞，身體一旦受新冠病毒感染，T淋巴細胞則會直接攻擊那些已經被新冠病毒感染的細胞，令病原體無法在細胞與細胞間互相傳播，從而防止重症及死亡率。

T淋巴細胞9個月後仍有記憶 防重症及死亡仍達72%

他強調，體內的T淋巴細胞，其會有長時間的記憶，而據研究顯示，其防止重症及死亡率6至9個月都是由88%下降至72%，故仍可以提供一定保護。不過他認同，由於接種疫苗後一段長時間抗體會下降，故港府應購入新一代的二化疫苗，以增強市民對病毒的抵抗力。

打針加染疫中和抗體保護更高

許樹昌引述，據早前中大及港大共同合作的研究亦有發現，之前已感染BA.2的康復者，如有接種疫苗，對抗BA.5病毒株時中和抗體可上升36.8至98.1，甚至較接種三針復必泰高，故市民如在第五波染疫，而又未有接種疫苗，應盡快補打疫苗。

呼吸系統科專科醫生梁子超亦補充，接種疫苗後體內會有記憶細胞，當再遇到新冠肺炎時，則會再刺激免疫細胞去控制病情。（資料圖片）

打針後細胞記憶似軍隊調動去抗病毒

呼吸系統科專科醫生梁子超分析，接種疫苗後體內會有記憶細胞，當再遇到新冠肺炎時，則會再刺激免疫細胞去控制病情，「好似調軍咁去攻擊啲被新冠病毒感染嘅細胞，但因為調軍要時間，所以只會防到重症同死亡率，防唔到感染。」

他又指，現時香港規定接種三劑疫苗為完成接種，已可確保市民體內有記憶細胞對抗新冠肺炎，未必需要再接種疫苗加強記憶細胞，但同意未來可能會似流感般，需每年接種疫苗提升中和抗體，應付季節性的高峰期。

梁子超又稱，因現時沒有明顯數據可證明沒有打針者，感染後比打針者更有傳播力。他稱，即使打三、四針的人一樣會染疫、一樣會傳播。

如果佢哋係覺得打咗針，傳播機會就會低啲，咁就唔會要求啲人即使打咗針，去酒吧高傳播嘅處所都要做抗原測試先？ 梁子超

他重申，雖然無打針染疫後可能加重本地的醫療負擔，但在Omicron傳播一段時間後，在接種率比香港低如美國，亦不見有很多的重症個案令當地醫療體系受壓，「其實疫苗通用咗咁耐都推唔到一老一幼打針，政府都要諗下係咪繼續要用疫苗通去提升接種率。」