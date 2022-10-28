新冠疫苗｜13公立醫院疫苗接種站10.31起可打兩款疫苗　毋須預約

政府今日（28日）公布，由下周一（31日）起，13間設於公立醫院的新冠疫苗接種站會提供接種科興和復必泰疫苗接種服務，不需要預約。



10月31日起，13間設於公立醫院的新冠疫苗接種站會提供接種科興和復必泰疫苗接種服務，無須預約。（資料圖片 / 夏家朗攝）

該13個接種站過往只提供復必泰疫苗，下周起將同時提供科興及復必泰兩款疫苗供市民選擇。年齡六個月至12歲以下人士可接種科興疫苗，而12歲或以上人士可選擇科興或復必泰疫苗。

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，公立醫院新冠疫苗接種站啓用以來，已成為到醫院覆診人士一個方便快捷的接種途徑，提供兩款疫苗的接種服務，可讓市民有更多選擇。

公立醫院新冠疫苗接種站（瑪嘉烈醫院除外）的開放時間為星期一至五（公眾假期除外）上午十時至下午七時，最後接種時間為下午六時三十分。瑪嘉烈醫院接種站開放時間為星期一至五（公眾假期除外）上午九時至下午六時，最後接種時間為下午五時三十分。所有接種站午膳時間照常開放。

▼9月30日 疫苗通行證降至5歲適用首日情況▼

