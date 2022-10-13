疫苗｜兒童聖誕外遊打針死線　可否溝針與接種點　家長一文即看清

隨著各地開放入境限制，加上本港已實施「0+3」檢疫安排，不少人都計劃聖誕佳節去旅行。如果家長想趁聖誕新年假期帶同子女外遊，就要留意小朋友接種疫苗的「死線」，因接種疫苗後需要14日才能產生足夠抗體，故最遲要11月上旬前打第一針、12月上旬前打兩針才可有足夠的疫苗保護。另外，兒童版復必泰或將抵港，屆時是否可溝針亦是不少家長的疑惑。

不過，衞生防護中心聯合科學委員會今午將開會討論是否縮短兒童疫苗接種間距，屆時或可無須相隔一個月才可接種第二針疫苗。《香港01》整合幼童接種疫苗的5個注意事項，解答家長對帶小朋友接種疫苗的疑慮。



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現時6個月大至5歲的幼童，如想接種新冠疫苗，只可打科興，接種復必泰疫苗最低年齡則維持於五歲。不過，隨著港府近日公布認可幼兒版（6個月至4歲）及兒童版（5歲至11歲）復必泰疫苗在港緊急使用，相信幼童在不久的將來會有疫苗選擇。《香港01》整合兒童接種疫苗的5個注意事項，供提醒家長參考。

1. 家長聖誕要帶小朋友去旅行最遲何時安排打針？

由於接種疫苗後需要14日才能產生足夠抗體，如小朋友要在12月25日去旅行，接種科興的話，要在最遲要在11月13日接種首劑疫苗及在相隔首針28日後的，12月11日接種第二劑疫苗；至於想接種復必泰疫苗者，5歲至17歲最遲要在下周日（16日）接種首劑疫苗，並要在相隔首針56日後的12月11日接種第二劑疫苗，而6個月至5歲則要等待港府開放打針計劃。不過，衞生防護中心聯合科學委員會將於下午討論縮短兒童疫苗接種間距，屆時或可無須相隔一個月才可接種第二針疫苗。

接種科興的話，要在最遲要在11月13日接種首劑疫苗及12月11日接種第二劑疫苗；接種復必泰疫苗者，最遲要在下周日（16日）接種首劑疫苗，並要在12月11日接種第二劑疫苗。（新冠疫苗網站截圖）

2. 小朋友之前已接種科興疫苗未來可否溝針？

現時衞生防護中心聯合科學委員會未有就幼兒可否「溝針」提出指引，但政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆和世衞都不建議溝針，並稱研究指無論是兩針科興還是兩針復必泰，預防入院重症效率均達到九成。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明亦指，雖然智利有研究發現，3至5歲兒童首兩針打科興，第三針打復必泰，可推高抗體水平，但現時仍不太建議幼童疫苗溝針，認為一般三劑疫苗應同一款。

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3. 小朋友接種疫苗常見的副作用是什麼？

常見副作用為針口不適或痛甚至微燒。雖然復必泰疫苗使用信使核糖核酸技術有機會導致心肌炎的情況發生，但衞生防護中心聯合科學委員會早前透過收集數據所得結果發現，只要將接種復必泰疫苗的第一劑和第二劑的時間拉長至12星期或以上，便可將患上心肌炎的機會大大減低，故家長無需過於擔心。

4. 幼童是否一定要在大腿接種疫苗？

專家建議兒童及青少年於大腿前外側中段部位以肌肉注射方式接種復必泰疫苗，原理是擔心復必泰疫苗如果接種位置切近心臟，或會有心肌炎的情況發生，但如選擇在上臂注射亦可。



至於接種科興疫苗方面，則建議兒童和青少年在上臂進行肌肉注射，醫護人員會為有需要的幼童安排於大腿注射。他們可穿著寬鬆、易於捲起或其他合適的衣物以便接種。

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5.那裡可以帶小朋友接種新冠疫苗？

政府現時設立兒童社區疫苗接種中心及多個衛生署學生健康服務中心/母嬰健康院主要為6個月至17歲的小朋友接種疫苗，另外，亦有多個私家診所接種站由為年齡6個月或以上的人士提供科興疫苗，並為12歲或以上人士提供復必泰疫苗接種服務。

兒童社區疫苗接種中心：

1.香港兒童醫院

2.香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心

3.香港中文大學醫院

4.林士德體育館



專為6個月至36個月接種科興疫苗：

1.仁愛母嬰健康院

2.馬鞍山母嬰健康院

3.藍田母嬰健康院

4.鄧志昂母嬰健康院

5.西灣河母嬰健康院



專為3歲至17歲接種科興疫苗：

1.西環學生健康服務中心

2.柴灣學生健康服務中心

3.藍田學生健康服務中心

4.沙田學生健康服務中心

5.屯門學生健康服務中心



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