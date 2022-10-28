自費檢測兩級制　傲士醫療診斷收費最平　90元有交易

社區檢測中心由今日起，自費的新冠病毒核酸檢測服務將會分為兩級制收費，「標準自費服務」收費上限150元；而「特快自費服務」收費上限則為240元。記者成功致電13間檢測商了解相關收費，發現以傲士醫療診斷有限公司的收費最平，低至90元就有交易，而「特快自費服務」亦只為160元。



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標準自費服務上限收費$150、特快最貴准收$240

港府昨宣布，由今日起社區檢測中心自費的新冠病毒核酸檢測服務將會分為兩級制收費，「標準自費服務」下，若檢測結果陰性可於採樣24小時內收到證明，收費上限150元。「特快自費服務」下，若檢測結果陰性，可於採樣12小時內收到證明，收費上限240元。另外，提供自費檢測服務的地點亦會由現時19間社區檢測中心擴展至全部85個社區檢測中心及社區檢測站。

傲士醫療只黃大仙兩檢測站 特快收$160

雖然政府設立了收費上限，但每間的檢測承辦商的收費不一。記者致電14間檢測商了解相關收費，成功聯絡到13間的檢測商，發現以傲士醫療診斷有限公司的收費最平，最平90元就有交易，而「特快自費服務」亦只為160元，收費僅為政府規定的上限約60%。不過，其承辦的檢測站較少，只有兩個，而且集中在黃大仙，分別為東頭社區中心及睦鄰街遊樂場籃球場。

時代基因收$120

其次則為時代基因檢測中心，其「標準自費服務」為120元，而「特快自費服務」亦只為200元，收費為政府規定的上限約80%。其承辦的檢測站則較傲士醫療診斷多，有六個，主要分布在荃灣及深水埗，分別為蕙荃體育館及麗閣社區會堂等。

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至於一些承辨多於十個檢測站的檢測商，如華昇診斷中心及香港分子病理檢驗中心等，收費則較為接近政府規定的收費上限，即「標準自費服務」為150元及「特快自費服務」為240元。另外，記者亦發現部分承辦商熱線電話未有更新其電話錄音，如金域檢驗（香港）有限公司的電話錄音仍僅交代自費檢測服務為240元。

▼各區社區檢測中心及社區檢測站資料（由10月6 起）▼



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另外，政府早前要求，「願檢盡檢」的市民須網上預約或使用「安心出行」流動應用程式內的「檢測登記碼」登記，才可在社區檢測中心接受免費檢測。港府昨（27日）再宣布，須接受強制檢測的市民及特定群組合資格人士，11月8日起亦需要先作上述登記才可做免費檢測。

社區檢測中心／檢測站仍會為下列特定市民提供免費檢測服務：



1. 須接受強制檢測的市民（例如居住或工作的住宅大廈被納入強制檢測公告）

2. 特定群組合資格人士（如院舍、機場、凍房員工）

3. 公立醫院及院舍探訪人士

4. 60歲或以上長者

5. 自願接受檢測的人士（即「願檢盡檢」人士）

