強制檢測｜增68幢大廈上榜　涉大坑名門、薄扶林置富花園

本港疫情持續，醫務衞生局今晚（27日）發出最新一份強制檢測名單，再有68幢大廈上榜，其中64幢涉有確診者居住，另有4幢因污水樣本陽性而上榜，包括大坑名門5座、薄扶林置富花園富業苑、大角咀維港灣3座、將軍澳都會駅1座等。

政府提醒，任何人倘在10月21日至27日身處有關大廈超過2小時，須在周五或周六（28及29日）進行核酸檢測。



▼10月27日 強制檢測公告名單▼



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當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有64幢大廈被納入強制檢測公告，其中以東區佔最多，合共有9幢上榜，包括鰂魚涌太古城春櫻閣、 南豐新邨3座、康山花園1座；筲箕灣愛蝶灣3座、耀東邨耀豐樓；柴灣杏花邨 25 座、富景花園6座、小西灣邨瑞福樓；北角百福花園康福閣。

觀塘佔8幢 麗港城2座上榜

其次為觀塘區，合有8幢在名單內，當中麗港城共佔兩幢，包括第9及36座，而藍田滙景花園5座、油塘油麗邨逸麗樓亦上榜。另外，同區亦有牛頭角下邨貴華樓、秀茂坪曉麗苑曉和閣、翠屏(北)邨翠柏樓、觀塘金橋華廈。

排名第三則為沙田區，共佔7幢大廈，包括沙田穗禾苑豐逸閣、嘉徑苑嘉善閣、富豪花園翡翠閣；馬鞍山新港城R座、海栢花園2座、富寶花園5座，以及大圍金獅花園金滿閣。

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愉城苑兩廈污水檢測陽性

此外，因污水檢測呈陽性，故有4幢大榜被納入強檢名單，當中有何文田愛民邨嘉民樓、天水圍嘉湖山莊樂湖居7座，以及沙田愉城苑的城榮閣、城欣閣。

增3000幢確診大廈

至於確診大廈方面，共9,464幢大廈上榜，即過去7日有確診者逗留，當中3,031幢為新上榜大廈，包括山頂Cloudridge A座、羅便臣道 80 號 1座、大潭紅山半島洋房、渣甸山名門3座及5座、何文田雅閣花園洋房等。

10月27日強檢大廈全名單：

薄扶林華富二邨華翠樓

赤柱龍德苑承德閣

薄扶林置富花園富業苑

鰂魚涌太古城春櫻閣

筲箕灣愛蝶灣 3 座

柴灣小西灣邨瑞福樓

鰂魚涌南豐新邨 3 座

鰂魚涌康山花園 1 座

北角百福花園康福閣

柴灣杏花邨 25 座

柴灣富景花園 6 座

筲箕灣耀東邨耀豐樓

灣仔柯布連道 2 號修頓花園

銅鑼灣名門 5 座

牛池灣瓊山苑瓊瑛閣

鑽石山星河明居 E 座

牛池灣彩雲二邨玉宇樓

橫頭磡嘉強苑嘉匯閣

旺角運動場道15號京華大廈

大角咀維港灣 3 座

九龍城啟朗苑啟洋閣

何文田俊民苑文明閣

土瓜灣浙江街27號寶德大廈

秀茂坪曉麗苑曉和閣

觀塘翠屏(北)邨翠柏樓

油塘油麗邨逸麗樓

觀塘康寧道41號金橋華廈

茶果嶺麗港城 9 座

茶果嶺麗港城 36 座

牛頭角牛頭角下邨貴華樓

藍田滙景花園 5 座

長沙灣宇晴軒 5 座

長沙灣蘇屋邨櫻桃樓

葵涌石籬一邨石寧樓

葵涌和宜合道 50-56 號葵涌花園

青衣宏福花園 2 座

荃灣荃景花園 9 座

荃灣海濱花園海雲閣

荃灣海濱花園海豐閣

天水圍慧景軒 1 座

元朗朗景臺 2 座

天水圍天盛苑盛謙閣

元朗朗睛邨青朗樓

屯門田景路 33 號兆隆苑

屯門悅湖山莊 5 座

屯門友愛邨愛暉樓 1 座

屯門怡峰園 2 座

屯門翠寧花園 2 座

大埔富善邨善景樓

沙田穗禾苑豐逸閣

馬鞍山新港城 R 座

馬鞍山海栢花園 2 座

沙田嘉徑苑嘉善閣

馬鞍山富寶花園 5 座

大圍金獅花園金滿閣

沙田富豪花園翡翠閣

粉嶺欣盛苑欣耀閣

粉嶺花都廣場 2 座

將軍澳富麗花園 2 座

將軍澳富寧花園 6 座

將軍澳都會駅 1 座

將軍澳將軍澳中心 10 座

東涌映灣園映濤軒 6 座

東涌逸東一邨漁逸樓

沙田愉城苑城榮閣

沙田愉城苑城欣閣

天水圍嘉湖山莊樂湖居7座

何文田愛民邨嘉民樓

