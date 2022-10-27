強制檢測｜增68幢大廈上榜 涉大坑名門、薄扶林置富花園
本港疫情持續，醫務衞生局今晚（27日）發出最新一份強制檢測名單，再有68幢大廈上榜，其中64幢涉有確診者居住，另有4幢因污水樣本陽性而上榜，包括大坑名門5座、薄扶林置富花園富業苑、大角咀維港灣3座、將軍澳都會駅1座等。
政府提醒，任何人倘在10月21日至27日身處有關大廈超過2小時，須在周五或周六（28及29日）進行核酸檢測。
▼10月27日 強制檢測公告名單▼
當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有64幢大廈被納入強制檢測公告，其中以東區佔最多，合共有9幢上榜，包括鰂魚涌太古城春櫻閣、 南豐新邨3座、康山花園1座；筲箕灣愛蝶灣3座、耀東邨耀豐樓；柴灣杏花邨 25 座、富景花園6座、小西灣邨瑞福樓；北角百福花園康福閣。
觀塘佔8幢 麗港城2座上榜
其次為觀塘區，合有8幢在名單內，當中麗港城共佔兩幢，包括第9及36座，而藍田滙景花園5座、油塘油麗邨逸麗樓亦上榜。另外，同區亦有牛頭角下邨貴華樓、秀茂坪曉麗苑曉和閣、翠屏(北)邨翠柏樓、觀塘金橋華廈。
排名第三則為沙田區，共佔7幢大廈，包括沙田穗禾苑豐逸閣、嘉徑苑嘉善閣、富豪花園翡翠閣；馬鞍山新港城R座、海栢花園2座、富寶花園5座，以及大圍金獅花園金滿閣。
愉城苑兩廈污水檢測陽性
此外，因污水檢測呈陽性，故有4幢大榜被納入強檢名單，當中有何文田愛民邨嘉民樓、天水圍嘉湖山莊樂湖居7座，以及沙田愉城苑的城榮閣、城欣閣。
增3000幢確診大廈
至於確診大廈方面，共9,464幢大廈上榜，即過去7日有確診者逗留，當中3,031幢為新上榜大廈，包括山頂Cloudridge A座、羅便臣道 80 號 1座、大潭紅山半島洋房、渣甸山名門3座及5座、何文田雅閣花園洋房等。
10月27日強檢大廈全名單：
薄扶林華富二邨華翠樓
赤柱龍德苑承德閣
薄扶林置富花園富業苑
鰂魚涌太古城春櫻閣
筲箕灣愛蝶灣 3 座
柴灣小西灣邨瑞福樓
鰂魚涌南豐新邨 3 座
鰂魚涌康山花園 1 座
北角百福花園康福閣
柴灣杏花邨 25 座
柴灣富景花園 6 座
筲箕灣耀東邨耀豐樓
灣仔柯布連道 2 號修頓花園
銅鑼灣名門 5 座
牛池灣瓊山苑瓊瑛閣
鑽石山星河明居 E 座
牛池灣彩雲二邨玉宇樓
橫頭磡嘉強苑嘉匯閣
旺角運動場道15號京華大廈
大角咀維港灣 3 座
九龍城啟朗苑啟洋閣
何文田俊民苑文明閣
土瓜灣浙江街27號寶德大廈
秀茂坪曉麗苑曉和閣
觀塘翠屏(北)邨翠柏樓
油塘油麗邨逸麗樓
觀塘康寧道41號金橋華廈
茶果嶺麗港城 9 座
茶果嶺麗港城 36 座
牛頭角牛頭角下邨貴華樓
藍田滙景花園 5 座
長沙灣宇晴軒 5 座
長沙灣蘇屋邨櫻桃樓
葵涌石籬一邨石寧樓
葵涌和宜合道 50-56 號葵涌花園
青衣宏福花園 2 座
荃灣荃景花園 9 座
荃灣海濱花園海雲閣
荃灣海濱花園海豐閣
天水圍慧景軒 1 座
元朗朗景臺 2 座
天水圍天盛苑盛謙閣
元朗朗睛邨青朗樓
屯門田景路 33 號兆隆苑
屯門悅湖山莊 5 座
屯門友愛邨愛暉樓 1 座
屯門怡峰園 2 座
屯門翠寧花園 2 座
大埔富善邨善景樓
沙田穗禾苑豐逸閣
馬鞍山新港城 R 座
馬鞍山海栢花園 2 座
沙田嘉徑苑嘉善閣
馬鞍山富寶花園 5 座
大圍金獅花園金滿閣
沙田富豪花園翡翠閣
粉嶺欣盛苑欣耀閣
粉嶺花都廣場 2 座
將軍澳富麗花園 2 座
將軍澳富寧花園 6 座
將軍澳都會駅 1 座
將軍澳將軍澳中心 10 座
東涌映灣園映濤軒 6 座
東涌逸東一邨漁逸樓
沙田愉城苑城榮閣
沙田愉城苑城欣閣
天水圍嘉湖山莊樂湖居7座
何文田愛民邨嘉民樓