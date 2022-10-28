曾祈殷指放寬防疫合適　有空間放寬至0+0：唔好俾輸入數字嚇怕

政府宣布放寬社交距離措施，下周四（11月3日）起燒烤場重開，食肆亦放寬營業時間限制。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（28日）指，本港過去兩三個月公營醫療系統中重症比例、住院人數及死亡率亦沒有急劇上升，加上醫管局非緊急服務回復至接近原先情況，故認為放寬是合適。



對於當局指輸入個案增加，曾祈殷認為是預期之內，另一角度而言，確診數字增加反映本港可找出輸入確診個案：「我覺得唔好俾呢啲數字嚇怕咗。」他認為在入境措施有序地進行下，本港有空間慢慢放寬至「0+0」。



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重症比例、住院人數及死亡率沒有急劇上升

曾祈殷今日在港台節目《千禧年代》表示，過去兩至三個月即使變種病毒株BA.4及BA.5的個案一直增加，不過重症比例、住院人數及死亡率亦沒有急劇上升，相信原因是本港有高疫苗接種比例。

醫管局非緊急服務回復至接近原先情況

他又指，醫管局非緊急服務回復至接近原先情況，如手術及內視鏡等服務亦得以維持：「相信係一籃子咁去睇，呢個情況係無轉差。」因此他認為，當局日前公布的放寬措施是循序漸進，亦合適現時情況。

燒烤場大部份露天空氣較流通 實可在更早時間重開

在取消餐飲處所、表列處所的營業時間限制方面，曾祈殷指在很早階段亦提出營業時間對疫情影響不大，質疑限制營業時間的科學理據，故現時限制解除是合適；加上進入部份處所要先進行快速測試，他認為不須太擔心。重開燒烤場方面，他指燒烤場大部份是露天，空氣較流通，認為其實可在更早時間放寬。

輸入個案增屬預期內 曾祈殷：反映香港可找出輸入個案

被問到輸入個案增加，曾祈殷認為情況是預期之內，最重要是本港可否「捕捉」到相關人士；又指另一角度而言，確診數字增加亦反映本港可找出輸入確診個案：「我覺得唔好俾呢啲數字嚇怕咗，反而係現行措施可以識別到（確診人士）。」他認為措施有序地進行下，本港有空間慢慢放寬至「0+0」。

至於11月舉行的國際金融領袖投資峰會，他認為峰會舉行時間短，人數亦不是非常多，相關人士入境時須進行檢測，亦相信出席人士已接種疫苗，故風險有限。