復必泰疫苗｜兒童版今抵港　四兒童疫苗接種中心11.2起有得打

政府今（28日）公布，19,000劑兒童版復必泰疫苗已於今日抵港，並會在下周三（11月2日）起供5至11歲的兒童接種。發言人表示，該年齡組別的兒童如選擇復必泰疫苗，將會以接種兒童配方取代現時接種成人復必泰疫苗部份劑量的安排，接種地點、預約安排和接種間距與現時相同。相比成人復必泰疫苗的部份劑量，使用兒童配方會令接種流程更具效率。



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港府今公布，19,000劑兒童版復必泰疫苗已於今日抵港，政府人員已隨即按既定程序進行檢查及核對，以確保疫苗符合產品規格及相關的冷鏈運輸標準。政府亦會把疫苗存放在經驗證的超低溫冷藏櫃，按藥廠指定的溫度妥善保存。

5至11歲兒童現時可於四個兒童社區疫苗接種中心接種成人復必泰疫苗的部份劑量（即三分之一劑量），政府發言人表示，因應復必泰疫苗兒童配方抵港，由下周三（11月2日）起，該年齡組別的兒童如選擇復必泰疫苗，將會以接種兒童配方取代現時接種成人復必泰疫苗部分劑量的安排，接種地點、預約安排和接種間距與現時相同。相比成人復必泰疫苗的部分劑量，使用兒童配方會令接種流程更具效率。

兒童社區疫苗接種中心



1. 香港兒童醫院

2.香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心

3. 香港中文大學醫院

4. 林士德體育館



政府發言人亦重申，相關疫苗及復必泰幼兒配方均已經疫苗顧問專家委員會認可在預防新冠肺炎的效益大於風險。醫衞局局長已根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章）（《規例》）認可復必泰疫苗的兒童及幼兒配方在香港作緊急使用。為確保有關疫苗持續安全，有效及具品質保證，醫務衞生局局長對上述認可附加條件，包括要求申請人必須繼續提交有關疫苗的最新臨床數據、安全更新報告、藥廠生產每批疫苗的品質證明文件等。