強制檢測︱40幢上榜　涉半山豪宅雍景臺、藍灣半島、都會駅等

醫務衞生局今晚（28日）發出最新一份強制檢測公告，共40幢大廈上榜，其中有33幢因有多宗陽性檢測個案而上榜，涉半山區雍景臺、將軍澳都會駅、屯門華都花園及柴灣藍灣半島等，並以屯門區及觀塘區佔最多，兩區均有4幢上榜。



政府提醒，任何人倘在10月22日至28日身處有關大廈超過2小時，須在周六或下周日（29及30日）進行核酸檢測。



▼10月23日 強制檢測公告大廈名單▼



屯門觀塘兩區各4幢上榜 涉澤豐花園、華都花園等

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有33幢大廈被納入強制檢測公告，當中以屯門區及觀塘區最多，均各佔4幢，屯門區的包括欣田邨喜田樓、澤豐花園澤富樓、湖景邨湖暉樓及華都花園2座；而觀塘區則包括秀茂坪邨秀義樓、寶達邨達欣樓、油塘鯉魚門邨鯉生樓及觀塘鯉安苑鯉怡閣。

另外，半山豪宅雍景臺2座、將軍澳都會駅城中駅7座及小柴灣藍灣半島8座亦同樣上榜。

7幢大廈污水樣本陽性 沙田愉城苑兩幢上榜

另外，元朗區、沙田區、 西貢區、東區及南區亦各佔3幢。在元朗區，天水圍天頌苑的頌畫閣及頌臺閣均在名單內，同時亦元朗馬田路88號華翠豪園2 座；至於沙田區，則有沙田小瀝源路70 號怡景閣、大圍美城苑暉城閣等。

此外，另有7幢大廈因污水樣本陽性而上榜，分別有東涌滿東邨滿泰樓、柴灣杏花邨 28 座、沙田愉城苑城昌閣及城康閣等。

▼10月28日 確診大廈名單▼



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增3352幢確診大廈 再升至近萬幢

確診大廈方面，共9,543幢大廈上榜，其中3,352幢大廈為新上榜或再有確診案。新上榜大廈不乏豪宅或私人住宅，包括九龍塘閣、山頂The Mount Austin、西半山景雅花園、上環盈峰一號、紅磡The Grand Blossom、東涌藍天海岸水藍‧天岸7座及九龍城加多利軒等。

10月28日強檢大廈：



陽性檢測個案曾到訪的地點：



將軍澳寶明苑寶松閣

將軍澳昭信路 6 號顯明苑

將軍澳都會駅城中駅 7 座



大圍美城苑暉城閣

沙田小瀝源路70 號怡景閣

沙田穗禾苑慶安閣

大埔寶雅苑逸和閣

粉嶺華明邨富明樓

上水天平邨天朗樓



天水圍天頌苑頌畫閣

天水圍天頌苑頌臺閣

元朗馬田路88號華翠豪園2 座



屯門欣田邨喜田樓

屯門澤豐花園澤富樓

屯門湖景邨湖暉樓

屯門華都花園 2 座



長沙灣蘇屋邨百合樓

長沙灣麗翠苑麗柏閣



九龍城啟晴邨賞晴樓

黃大仙黃大仙上邨耀善樓

慈雲山慈正邨正暉樓

旺角海富苑海寧閣



秀茂坪秀茂坪邨秀義樓

秀茂坪寶達邨達欣樓

油塘鯉魚門邨鯉生樓

觀塘鯉安苑鯉怡閣



半山區羅便臣道70號雍景臺 2 座

鰂魚涌英皇道1048號益發大廈

筲箕灣耀東邨耀興樓

柴灣藍灣半島 8 座



鴨脷洲深灣軒 1 座

鴨脷洲海怡半島美華閣

赤柱馬坑邨迎馬樓



污水檢測呈陽性地點：



東涌滿東邨滿泰樓

柴灣杏花邨 28 座

沙田愉城苑城昌閣

沙田愉城苑城康閣

天水圍嘉湖山莊樂湖居 3座

天水圍嘉湖山莊樂湖居 2座

何文田愛民邨保民樓

