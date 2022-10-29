共創明Teen｜800節團體活動 　乒乓三寶、小提琴家姚珏等做導師

政府推出「共創明『Teen』計劃」，並成立合作夥伴委員會，由政務司司長陳國基、相關政府部門代表及其他策略伙伴組成。今日（29日）舉行啟動禮及迎新日，陳國基致辭時表示，計劃會為學員提供約800節團體活動，包括參觀政府部門、公眾設施等。導師包括乒乓三寶、著名小提琴家姚珏、香港著名建築師馮永基、香港大學教育學院副院長盧婉怡等。



團體活動參觀政府部門、公眾設施

陳國基表示，計劃提供約800節團體活動，包括帶領學員與企業交流，參觀政府部門及公眾設施等。他致辭時說：「彷彿睇住自己嘅親生仔出世」，希望學員長大後亦會繼續做友師，回饋社會、幫助其他小朋友。

導師包括乒乓三寶、著名建築師小提琴家等

部分星級導師今日亦有來到現場，包括著名藝術家和建築師馮永基、香港大學教育學院副院長盧婉怡、著名小提琴家姚珏、乒乓球女子團體賽銅牌得主李皓晴、杜凱琹和蘇慧音、星級名廚黃亞保、香港中樂團助理指揮胡栢端等人。

學員招募2800人超目標四成

「共創明『Teen』計劃」的策略夥伴包括20個企業或社團，其中八間企業位列副主席，包括賽馬會、滙豐銀行，中國銀行(香港），電訊盈科與恒基兆業地產集團等；新地及新世界兩間地產商亦是委員。

計劃已經招募2800名合資格學員，較原定招募目標多四成，全部合資格學員將可參加本期計劃，每人將獲配對一名友師，迎新活動將在本月底開始分批展開。另外，計劃獲得約120個企業和機構支持，已籌得約1.4億元捐款。

馬會應家柏：已推薦26名員工成為友師

作為計劃策略夥伴副主席之一，香港賽馬會行政總裁應家柏出席啟動禮時表示除了撥款，馬會亦已推薦26名來自不同工作範疇的員工，包括騎術學校、見習騎師學校、市務營銷、資訊科技等，以及馬會奬學金得主成為友師，與配對學員分享人生經驗，而學員亦有機會參觀大館 — 古蹟及藝術館、賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場、公眾騎術學校等設施，與馬會管理層交流分享，期望透過上述支援能夠擴闊學生視野，讓他們發掘不同範疇事物。

新地稱已向政府提出樂意協辦不同團體活動

新鴻基地產亦表示，集團約250名員工已報名參與計劃擔任友師，新地亦已向局方提出，樂意協辦不同團體活動，包括帶領學員參觀天際100觀景台、九龍巴士車廠、遊覽馬灣公園、參加新地各項社會公益活動包括運動行善和科創閱讀，以及到集團旗下酒店體驗不同崗位的工作等。