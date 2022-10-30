團體包場予中小學校參觀故宮博物館　學生感興奮：我想做皇帝

香港故宮文化博物館於7月初啟用，有團體與館方合辦「青年穿越故宮之旅」由本月起至明年3月舉行六個包場，預計讓18,000名中小學生免費參觀，作為學校課外活動。首場活動已於本月11日舉行，當日有1,700名來自東華三院轄下的15間中、小學校的學生參與，團體引述參觀過帝皇生活展覽的學生興奮表示：「我想做皇帝！」



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香港政協青年聯會（政青）與香港故宮文化博物館合辦「青年穿越故宮之旅」，於10月至2023年3月期間，將每月舉辦一場閉館專場，「包場」邀請不同中小學生參觀博物館。政青副主席張瑞祺今日（29日）表示，他們預計共18,000名 中、小學生受惠，首場專場於10月11日已圓滿完成，約1,700名來自東華三院轄下的15間中、小學校的學生參與。

包場安排在博物館閉館日進行

專場當日博物館不會招待其他訪客，各展館有不同導賞員向學生講解，讓參與的學生可更深入了解文物。首場舉辦日是星期二，是博物館每周的休館日，沒影響市民參觀。

張瑞祺指出，首場活動過後，不少學生都對國家歷史興趣提高。她憶述見到一位小學生，參觀完一個關於「皇帝一日的生活」展館後，因為與平常在電視劇看到的皇帝，感覺很不同，故感到很新奇，更高呼「我想做皇帝！」

另一政青副主席王經潑表示，會以閉館形式作參觀，是因為想在沒有公眾的情況下，令乎學生有更多教育機會，可以無外在因素去影響。

活動編排有難度 感謝導賞員努力

張瑞祺表示，因為校外活動不可以超過兩小時，所以當日每間學校到博物館的參觀時間都緊迫，希望到場的學生可以參與全部展館，她感謝二十位在不同展館作解說的導賞員的努力。她指，有87%的到訪學生是第一次參觀，有75%到訪學生認為對國家歷史興趣提高，到訪學生中更有少數族裔學生。

下次在11月的活動會有2,700位學生參觀，之後可能邀請本地國際學校學生參觀，稍後更有徵文，畫畫同拍片比賽，希望令學生更多了解國家。

她認為，現在的小孩比她們那一代人幸福，有更多博物館可以參觀，讀萬卷書不如行萬里路，「（有）文化歷史學習，可以多啲岀嚟睇」。

博物館人員可應付 學校反應良好

故宮博物館高級學習及公眾參與經理陳鳳蓮指出，今次是博物館第一次閉館「包場」讓團體參觀，因為學生到場要掃瞄「安心出行」及加疫苗通行證，更要進行安檢，討論很多時間如何令運作暢順，總算順利進行。

她感謝導賞員熱心工作，因為跟公眾導賞和跟學生導賞是有所不同，需要作更多互動和主動提問。部份導賞員甚至工餘時間再作研究，希望可解說更多資訊。當日活動的學生給予的回應都很好。