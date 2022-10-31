周四起活動處所可除罩合照　文化中心戶外不獲豁免　新人須注意

政府將於本周四（3日）起放寬防疫措施，容許餐飲、活動場所等處所可在台上片刻除罩拍照，即意味新人終於可「合法」在婚禮除罩合照，不用快閃除罩。不過，各位新人亦須注意，並非「結婚就大哂」，康文署回覆《香港01》查詢時，確認尖沙咀文化中心婚姻登記處外熱門的大合照地方，其實屬於公眾場所，故必須遵守口罩令，即使結婚註冊，若「放肆」地除罩影相拍照，分分鐘會被檢控，每人或要繳付定額罰款5,000大元。



另外，政府雖然重開其轄下燒烤場地，但根據漁農自然護理署表示，同屬郊野公園的露營地點，將繼續關閉，直至另行通告。



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放寬僅限「台上」可除口罩大合照

政府即將放寬多項社交距離措施，當中容許在餐飲業務處所、舉辦活動處所和其他表列處所內舉行活動時，於台上拍照期間可以不用佩戴口罩，但處所內其他地方及時段的佩戴口罩規定仍然適用。醫務衞生局副局長李夏茵上周四（27日）特別在記者會上解釋，因收到不少意見，尤其是辦婚宴的人士，反映三年來均有戴口罩影相，故在風險可控的情況下，放寬有關規定。

根據當晚政府補充文件，可除口罩拍照的處所包括餐飲處所、酒吧或酒館、遊戲機中心、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、活動處所、宗教場所及商場等。

新人或有疑問，在婚姻登記處簽字結婚時，是否亦可除罩？

尖沙咀香港文化中心外的樓榜屬公眾場所，必須戴口罩。（資料圖片/高仲明攝）

婚姻登記處屬活動處所同獲放寬 惟不包括文化中心外

入境事務處回覆指，婚姻登記處屬於政府表列處所中的「活動處所」，故亦是今次放寬範圍，即新人登記後，可以在場內除口罩片刻拍攝，留下最美倩影。康文署回覆亦表示，其轄下的婚禮場地，亦是今次放寬範圍之內，故在台上拍照期間可以不用佩戴口罩。

不過，今次放寬其實亦暗藏陷阱。不少新人在尖沙咀文化中心婚姻登記處註冊後，均喜歡到外面的長樓梯影相留念，又或是在斜柱下陰暗分明的光影下拍下一張又一張的藝術照。但根據康文署回覆《香港01》查詢稱，因文化中心婚姻註冊處對開位置為戶外公眾地方，須根據《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》（第599I章）執行有關佩戴口罩的規定。

以此規定，即金鐘紅棉道及沙田大會堂等婚姻登記處相連的公園範圍，都屬戶外公眾地方，新人及親友不能在合照時除口罩。

▼10月28日 深水灣及中灣BBQ燒烤場重開前情況▼



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露營地點續關閉 赴宴會、酒吧須快測陰性證明

除此之外，現時亦有一些防疫措施尚待放寬，雖然政府即將重開轄下燒烤場地，但漁護署表示，郊野公園的露營地點會繼續關閉，直至另行通告。

餐飲處所及酒吧亦仍有部份限制，例如顧客進入餐飲處所參加宴會，又或是光顧酒吧，須持24小時內的快測陰性結果，而枱與枱之間仍須有1.5米距離或有效分隔等。公眾娛樂場所的波波池仍須關閉。