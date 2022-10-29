毅行者｜獲准明年2.24復辦實體賽　隊伍上限600隊　11.11截止報名

繼渣打香港馬拉松停辦又復辦後，另一曾宣布停辦實體活動的體育盛事毅行者，今日（29日）亦宣布獲政府書面批准復辦實體活動，為事隔三年首次有實體毅行者活動。大會宣布，「樂施毅行者2022」實體活動將於明年2月24日至26日舉行，獲批隊伍數目為600隊，即約2400名毅行者，故此大會不建議安排支援隊伍。



大會表示，所有參與活動人士必須於活動14日前持有疫苗通行證「藍碼」，並須提供活動開始前48小時內有效的核酸檢測陰性及活動當日的快測陰性結果證明，活動期間亦須遵守其他相關防疫措施。



樂施會向政府交最新建議書 昨得到書面批准舉辦實體活動

主辦機構樂施會表示，一直與政府相關部門緊密聯繫，至本月再次向政府當局呈交最新實體活動建議書，終於在昨天（28日）得到了當局書面批准舉辦實體活動。該會宣布，「樂施毅行者2022」實體活動將於明年2月24日至26日舉行，獲批隊伍數目為600隊。

參與隊伍不多於600隊即2400人 大會不建議安排支援隊伍

樂施會稱，為確保公眾安全及符合在政府限聚令下舉辦大型體育活動之要求，故大會必須遵守參與隊伍不多於600隊、即2400名毅行者，故此大會不建議安排支援隊伍 ，大會亦將相應增加檢查站的食物及飲品的供應，詳情稍後公布。

須提供活動前48小時核酸檢測及活動日快測陰性證明

大會又說，所有參與活動人士必須於活動 14 日前持有疫苗通行證「藍碼」，並須提供活動開始前48小時內有效的核酸檢測陰性及活動當日的快測陰性結果證明，活動期間亦須遵守其他相關防疫措施。

行者上次能以實體方式舉行，已要追溯至2018年。（樂施會官網）

11月尾公布抽籤結果

該會稱，「樂施毅行者 2022」活動主題是「毅行‧從山出發:世界天天轉‧從未怕路遠」，已報名的隊伍將於一週內收到大會電郵通知，確認大會已收到報名並會再核實參加資格；若申請隊伍數量比政府批准數量為多，將優先予去年活動籌款達兩萬元的隊伍將優先獲派名額，剩餘的再以抽籤形式分配。結果將於11月尾公布抽籤結果，有意參加者可於11月11日前到活動網站報名。

樂施會：毅行者能夠成功舉辦對扶貧工作極為重要

樂施會稱，對於今次獲批毅行者感到非常鼓舞，強調毅行者能夠成功舉辦對於樂施會扶貧工作極為重要，活動籌得的款項將會繼續用於本港及全球貧窮人提供緊急救援，以致改善他們的生計。

▼2021年10月24日 渣打馬拉松復辦▼

