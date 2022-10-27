施政報告｜何永賢：簡約公屋租金低　料環境差貴租劏房無生存空間

《施政報告》提出未來5年推出3萬個「簡約公屋」單位，預計明年動工興建。房屋局局長何永賢今日（27日）指，簡約公屋的興建高峰將在2025/2026年及2026/2027年出現， 預計屆時一些環境惡劣及租金貴的劏房，會沒有生存空間。她又相信，簡約公屋租金低，相反劏房環境差：「住戶肯定會選擇簡約公屋」，故劏房租金市場未來幾年會轉變。



▼10月25日 房屋局公布開簡約公屋內櫳設計▼



何永賢今日在新城電台節目中表示，市區簡約公屋租金將會是8元一呎，現時市區劏房租金則約40元一呎，是簡約公屋租金的5倍。她表示，劏房環境差，簡約公屋租金低，住戶肯定會選擇簡約公屋，相信劏房租金市場未來幾年會轉變。

何永賢說，當局會去信邀請輪候公屋3年或以上人士，是否有興趣申請簡約公屋，然後跟傳統公屋輪候冊位置配對。

▼10月20日 施政報告記者會▼



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對於不少劏房戶習慣居於市區，何永賢說市區難找大塊地皮，相信不同人士有不同選擇，例如老人家可能較適合住新界，因為空氣較好。她強調已跟運輸署打招呼，簡約公屋會有適當交通配套。

至於設計方面，何永賢指因每個家庭的組合不同，簡約公屋的單位會採用開放式設計，方便不同的家庭靈活使用：「大家居住的方法不同，去到時自己想如何安排，或者用哪些家具為主，有些可能家物多些，有些可能小朋友讀書書枱等，我們想給予靈活性。」

▼10月19日 特首李家超首份施政報告懶人包▼

