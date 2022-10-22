簡約公屋周邊配套設施較傳統少　未必有商場　預留地方開小商店

特首李家超於任內首份《施政報告》提出興建簡約公屋，以組裝合成法建造，未來五年興建3萬伙，輪候公屋三年或以上人士可申請入住，家庭優先；租金初步考慮為傳統公屋的九成。簡約公屋引起社會廣泛關注，不少人想儘快了解詳情。



財政司副司長黃偉綸今早（22日）在電台節目上表示，目前有5至6幅用地可用作興建簡約公屋，包括政府及私人土地，並預計私人土地能使用至少7年。簡約公屋的配套設施包括有升降機、熱水爐及獨立洗手間等，亦會預留休憩空間，但承認商場等設施或較傳統公屋少。



房屋局局長何永賢則在同一電台節目表示，簡約公屋由政府多部門聯合主導，會盡量在地面增加一些面積較小的設施，明年第一季將向立法會申請撥款並公布詳情。



▼10月19日 施政報告提出仿社會房屋方式興建「簡約公屋」▼



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配套較傳統公屋少

黃偉綸表示，政府選用五至六幅土地興建簡約公屋，包括徵用合理時間內暫無用途的政府用地，以及可使用起碼七年的私人土地，選址新界及九龍。

「過往要六七年先見到傳統（公屋）單位，簡約公屋就係快啲。」但黃偉綸表示，簡約公屋配套設施或較少，包括社福設施、商場及供居民遊玩休憩的空地等，強調是為了給劏房戶儘快上樓機會，形容「有得有失有取捨」。

何永賢則補充，會盡量在地面預留一些可能較小的休閒娛樂設施，開設小商店，設施不如傳統公屋齊全，但內部裝置具備冷氣、熱水爐及電梯。

有信心將六年輪候時間壓縮

新一份施政報告中還提到，輪候公屋超過3年的人士可「雙排隊」，即入住簡約公屋的同時亦可繼續輪候傳統公屋，港府會將公屋輪候時間即時「封頂」，目標是於2027年由現時輪候6年大幅降至4.5年。坊間不少人質疑，如此計算方法是「篤數」。

黃偉綸回應指，「唔同意呢個睇法」，還引用特首李家超的說法。「唔係用冷冰冰嘅數字嚟評論」。他認為簡約公屋可給予等待上樓的人一份希望，「（輪候者）要預等幾耐先可以搬出不適切居所？依家已經係大幅進步」。

黃偉綸稱，有信心讓市民在入住簡約公屋的第一個五年期便可輪候到傳統公屋，並將六年輪候時間減下來。

▼10月19日 基層市民觀看施政報告直播▼



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政府計劃明年第一季向立法會申請撥款

何永賢表示，簡約公屋會由政府主導，主動發信通知輪候三年或以上的市民申請。黃偉綸則表示市民無論是否入住簡約公屋都不影響輪候，這只是給劏房戶多一個選擇，緩解他們的居住環境。

何永賢還表示，政府預計在明年第一季向立法會爭取撥款，並公布詳情，2024/25年將落成首批簡約公屋。