梨泰院人踩人｜在港韓裔店員感難過：嗰啲都係去玩　得10幾20歲

根據政府統計處資料顯示，2021年在港的韓國人有8,700人，有「小韓國」之稱的尖沙咀金巴利道、金巴利街一帶，不少由韓國人經營或售賣韓貨的商店部分如常營業，有韓裔的零售店員對於家鄉昨晚（29日）發生人踩人慘劇感到非常難過，慨嘆都是年輕人去遊玩，不幸遇上災難。



南韓首爾梨泰院昨（29日）晚於萬聖節前夕發生人踩人事件，根據韓國消防部門今日（30日）最新消息指出，事故已造成153人死亡，包括22名外國人，另有82人受傷。

記者今日到尖沙咀「小韓國」之稱的金巴利道、金巴利街一帶視察，中午時份仍有店舖未營業，接觸到的部分韓裔店員對於梨泰院人踩人事件不願多談。其中一間韓國食品店的居港韓裔女店員表示，在新聞上驚聞昨日發生的嚴重意外，她以廣東話說，「好慘......好難過......嗰啲都係去玩咋嘛，佢哋係小朋友，（得）10幾歲20幾歲......。」

在港韓國店員對人踩人事件表示非常難過。（李澤彤攝）

在港韓國人有8700人 「小韓國」食店零售林立

根據政府統計處資料顯示，2021年在港的韓國人有8,700人。在香港有個「小韓國」，泛指金巴利道、金巴利街、天文台道、柯士甸道等街道在內的區域，區內有專營韓國食品的零售商店，不同類型的韓式食肆林立，據說早期只有韓式雜貨店，後來漸漸有餐廳，及至K-POP潮流在千禧年代攻入香港，港人喜愛韓食，韓式飲食零售店在區內愈開愈多。