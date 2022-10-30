韓國梨泰院人踩人｜網傳出事前有人派毒品糖果　美軍增援或為調查

撰文：張顥庭
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韓國萬聖節前夕發生人踩人慘劇。10月29日晚，首爾龍山區梨泰院發生人踩人意外，截至目前，事故已造成151人死亡、82人受傷。意外發生後不久隨即有美軍到場，傳言指或與調查網上盛傳的「毒品糖果」恐佈襲擊有關。

網上流傳影片顯示，意外發生後不久，隨即有駐韓美軍部隊到場協助維持秩序及救援工作。據片中制服推測，部隊應於梨泰院附近的龍山基地（United States Army Garrison Yongsan）服役。到場士兵僅穿着迷彩服與背心，未見有帶備槍枝等裝備。

事故發生後有網民指出，當晚梨泰院附近流傳一批含有毒品成份的糖果；由於大批民眾誤服「毒品糖果」，神志不清釀成人踩人慘劇。

部份網民認為美軍除協助維持秩序及救援工作外，亦為調查「毒品糖果」或執行掃毒任務而來。

韓聯社30日報道，事發現場有傳言稱，因當時有名人到訪導致人群聚集，或群眾誤食周邊商家流通的毒品糖果，造成人踩人意外發生。

當地警方在30日凌晨4點接受傳媒採訪時表示，未有接獲與事故有關的毒品報告，強調消息尚未得到證實，事件起因仍在調查中。

韓國關稅廳近日查獲一批以軟糖包覆不明藥物製成的毒品，並發出警告，提醒民眾避免誤服萬聖節活動流傳的糖果型毒品。 梨泰院地區亦曾在28日發布相關毒品警告。

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