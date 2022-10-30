韓國梨泰院人踩人｜網傳出事前有人派毒品糖果　美軍增援或為調查

韓國萬聖節前夕發生人踩人慘劇。10月29日晚，首爾龍山區梨泰院發生人踩人意外，截至目前，事故已造成151人死亡、82人受傷。意外發生後不久隨即有美軍到場，傳言指或與調查網上盛傳的「毒品糖果」恐佈襲擊有關。



網上流傳影片顯示，意外發生後不久，隨即有駐韓美軍部隊到場協助維持秩序及救援工作。據片中制服推測，部隊應於梨泰院附近的龍山基地（United States Army Garrison Yongsan）服役。到場士兵僅穿着迷彩服與背心，未見有帶備槍枝等裝備。

On the evening of the 29th, a tragedy occurred in the Halloween event in Itaewon, South Korea. Many participants were trampled to death. However, the presence of US military police officers stationed in South Korea was an abnormal atmosphere. Possible of terrorist attack? pic.twitter.com/BHazxcWg7h — Alex 亚历斯 (@cmhwee) October 30, 2022

事故發生後有網民指出，當晚梨泰院附近流傳一批含有毒品成份的糖果；由於大批民眾誤服「毒品糖果」，神志不清釀成人踩人慘劇。

部份網民認為美軍除協助維持秩序及救援工作外，亦為調查「毒品糖果」或執行掃毒任務而來。

韓聯社30日報道，事發現場有傳言稱，因當時有名人到訪導致人群聚集，或群眾誤食周邊商家流通的毒品糖果，造成人踩人意外發生。

當地警方在30日凌晨4點接受傳媒採訪時表示，未有接獲與事故有關的毒品報告，強調消息尚未得到證實，事件起因仍在調查中。

韓國關稅廳近日查獲一批以軟糖包覆不明藥物製成的毒品，並發出警告，提醒民眾避免誤服萬聖節活動流傳的糖果型毒品。 梨泰院地區亦曾在28日發布相關毒品警告。

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中國駐韓使館：中國公民應警惕陌生糖果及飲料

中國駐韓國使館提醒在韓中國公民，警惕陌生「糖果」及「飲料」，切實增強交通出行、防火防盜等安全意識，避免人群聚集；外出應佩戴正規口罩，並報備個人信息，將聯繫電話、具體住址、所在單位等告知親屬，密切保持與家人的聯繫。