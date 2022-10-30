梨泰院人踩人｜市民到蘭桂坊持標語悼念　冀慶萬聖節注意安全

韓國梨泰院昨晚（29日）舉行萬聖節派對，並發生人踩人慘劇，事件釀成約逾150人死亡。在本港中環蘭桂坊，今晚（30日）也有大批「嘩鬼」出來繼續到現場慶祝，有父親更與一家四口一同到場，「小朋友疫情出世，變相比較少接觸節日氣氛，趁疫情緩和就帶小朋友出嚟行下。」

因應昨日意外，亦有市民到蘭桂坊悼念，手持「悼念梨泰苑萬聖節人踩人事件」標語，表示對事件感到十分悲痛。在約7時半，大批警員在德己立街推進，要求路上市民勿停留在原地。



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警方在場播放廣播籲人群勿逗留

在晚上約7時，開始有大批警員站在蘭桂坊德己立街一帶戒備。同時亦在現場播放廣播及開咪，呼籲市民勿站在路上。在約7時半，大批警員在德己立街推進，要求路上市民勿停留在原地。

「全球性節日發生意外，大家都好唔開心」

葉先生手持「悼念梨泰苑萬聖節人踩人事件」標語現身蘭桂坊。他表示，昨日見到意外時十分悲痛，當中更有死傷者是中國人，「好悲痛，竟然係全球性節日發生意外，大家都好唔開心。」

葉先生希望，他到場後可為大家宣傳安全意識，不要樂極生悲，「希望大家玩嘅時候可以注意安全。」

葉先生手持「悼念梨泰苑萬聖節人踩人事件」標語現身蘭桂坊。（夏家朗攝）

父親帶子女到蘭桂坊稱不擔心：有實施人流管制

郭先生今日一家四口到場感受萬聖節氣氛。他表示，因見疫情稍有緩和，便與子女一起到蘭桂坊，「小朋友疫情出世，變相比較少接觸節日氣氛，趁疫情緩和就帶小朋友出嚟行下。」他說為了防疫，已帶了多個口罩到場更換，亦會勤用搓手液消毒。

郭先生（右二）一家四口到場感受萬聖節氣氛。（王潔恩攝）

對於昨日韓國的意外，郭先生坦言不擔心，他指過去蘭桂坊曾發生類似意後，慘劇後實施人流管制等，故對本港有信心。不過他稱對事件感到惋惜，「好sad，始終係唔開心嘅事情，好似樂極生悲。」他直言做好心理準備，若現場有意外，會立即與子女「行快兩步」。

▼10月30日 直擊韓國梨泰院人踩人慘劇悼念現場▼



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未有客人因此取消訂位

Corner Bar 負責人楊先生表示，今年萬聖節氣氛不錯，亦有不少人訂座，但生意仍較疫情前少三成。他續指，過往節日期間，顧客常逗留至通宵達旦，但酒吧直至下月3日才能撤銷營業時間限制，故至今只能營業至凌晨2時，坦言對生意有一定影響，「都明白嘅，安全最緊要。」

Corner Bar 負責人楊先生表示，今年生意仍較疫情前少三成。（夏家朗攝）

他又指，由於時間尚早，故暫未知韓國意外會否對生意造成影響，亦未有客人因此取消訂位，「最緊要安全，大家安全先玩得開心。」