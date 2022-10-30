澳門疫情｜美高梅女荷官確診　賭場、酒店人員及住客原址隔離3日

澳門新增3宗確診個案，一名路氹美獅美高梅娛樂場的荷官懷疑到珠海取快遞時，與一名患者同場而感染並確診。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，娛樂場、酒店工作人員及酒店住客即時從今日（30日）至11月1日原址隔離三日，期間每日需進行核酸檢測。



另外，於10月27日至29日曾到訪相關場所逗留超過半小時的人士，健康碼將變黃碼，需要從今日起進行5次核酸檢測，第7日核酸檢測結果陰性後，第8日健康碼才會轉為綠碼。



新型冠狀病毒感染應變協調中心今日表示，昨（29）晚接獲珠海衛生部門通報，一名被列為輸入性病例的43歲的澳門女居民，在10月25日在拱北口岸地下商場順達快遞，與一名珠海陽性病例，及早前在澳門發現的66歲輸入性病例有共同軌跡。

該名女子於路氹美獅美高梅娛樂場任職荷官，衛生局隨即安排她作核酸檢測和醫學觀察，直至今日凌晨，發現其結果呈陽性，CT值為17.5（屬較高），已被送往高頂公共衛生臨床中心作進一步治療。

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根據過往的核酸檢測結果，該名女子於10月24日、26日的結果為陰性。10月26、27、28日均有上班，10月29日則沒有上班。當局經評估，認為其對工作地點產生一定的風險因素，宣布即時對其工作地點採取以下措施，直至另行通知，包括：

- 娛樂場暫停營業

- 酒店餐廳暫停營業

- 附設於酒店內的商店暫停營業

- 暫停酒店内所有聚集活動

- 暫停接收新入住客人

- 娛樂場、酒店工作人員及酒店住客即時（10月30日至11月1日）原址隔離，期間每日需進行核酸檢測

女莊荷無進行行程記錄

應變協調中心證實，女莊荷按其上載的行程記錄顯示，上班時沒有按照政府指示進行行程記錄，促娛樂場嚴格配合當局的相關防疫措施。

中心指出，娛樂場作為澳門重要工作場所，場方應嚴格執行衛生當局的防疫措施，要求所有工作人員進入娛樂場時進行行程記錄，並作即時主動檢查，藉以提高在疫情期間的流行病學調查效率，即時提醒有共同軌跡人士及早進行檢測。

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此外，新型冠狀病毒感染應變協調中心亦指出，在10月27日至29日期間在相關娛樂場逗留超過半小時的人士，澳門健康碼將變為黃碼，每日均須進行1次快速檢測並透過澳門健康碼申報檢測結果。同時須在第1日（30日）、第2、3、5及7日進行共5次核酸檢測，第7日核酸檢測結果呈陰性後，健康碼才會由黃碼變成綠碼。