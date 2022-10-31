劉澤星︰七成畢業生在醫管局工作　籲餘下三成經基層醫療服務市民

公營醫療人手流失嚴重，港府正研究強制醫護人員，服務一定年期才能離開公營系統。港大醫學院院長劉澤星今早（31日）在電台節目表示，即有七成畢業生繼續在醫管局接受培訓，累積經驗，時間大約為實習後再多6年。他認為本港現時醫療體系側重公營醫院，建議餘下三成畢業生，可透過基層醫療的方式，繼續服務市民。



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三成畢業生並無在醫管局接受培訓

劉澤星在港台節目《千禧時代》表示，不少畢業生已在醫管局服務一定年期，他根據過往擔任香港醫學專科學院主席時的數據，每年畢業生平均佔七成，繼續接受專科培訓成為院士，即有七成醫生繼續在醫管局接受培訓，並累積經驗，時間大約為實習後再多6年。

因此他認為問題在於，餘下約三成的畢業生，不接受專科培訓。政府《施政報告》推動發展基層醫療及家庭醫生，被問到公營服務是否等於醫管局服務，他認為該批畢業生希望成為全科醫生或其他發展，建議他們可透過基層醫療的方式，繼續服務市民。

港大醫學院院長劉澤星。（資料圖片／張浩維攝）

兩間醫學院收生成績並無下降

劉澤星又指，醫管局擁大量病人，明白當局近年正改善醫護人員的工作環境，包括增加晉升機會、提供「上車」款項、減低工作量、改善工作流程等，強調「好多嘢都做緊。」他認為，由於醫管局過去數十年的工作成功，廉價服務吸引病人，醫療體系側重公營醫院，因此需要發展社區醫療。

至於收生質素方面，他表示，本港兩間醫學院的收生成績並無下降，但隨著學生的選擇增加，可在認可的外國醫學院畢業回港執業，相信未來的競爭加劇。但他強調，最重要為培訓畢業生利用專長，成為一名願意服務市民的醫生。