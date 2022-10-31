運輸署續牌可用智方便地址功能　續牌毋須另上載住址證明文件

運輸署門外經常排滿辦理不同手續的市民。政府資訊科技總監辦公室今日（31日）公布，運輸署已採用「智方便」的「地址資料」功能，市民即日起透過「智方便」網上申請續領車輛牌照，或續領正式駕駛執照時，可使用公用事業的電子帳單，代替上載地址證明文件，令申請過程更便捷。



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資科辦表示，「智方便」平台登記用戶已突破160萬，可接達的政府及公私營機構網上服務逾220項。另外，由今日起，運輸署率先採用「智方便」的「地址資料」功能，市民於「智方便」申請續領車輛牌照，或續領正式駕駛執照時，可以使用公用事業的電子帳單，以代替上載地址證明文件，令申請過程更便捷。

資科辦續指，透過「地址資料」功能，用戶可將水務署、電力公司或煤氣公司的電子帳單上的地址，儲存於「智方便」的「填表通」。用戶在網上遞交續領車輛牌照，或續領正式駕駛執照申請時，可將「填表通」內的電子帳單資料，當作地址證明，毋須再上載地址證明文件，詳情可參閱「智方便」網站。

資科辦表示，「智方便」平台登記用戶已突破160萬，可接達的政府及公私營機構網上服務逾220項。（資料圖片）

另外，除了續領上述牌照可使用「地址資料」功能，用戶亦可使用此功能於「地址更改服務」，以電子方式通知多個政府部門。資科辦指，會鼓勵更多政府及公私營機構的網上服務應用「地址資料」功能，方便市民在網上提交電子地址證明。