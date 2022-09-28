中環觀塘塞車｜皇后大道中、開源道測試AI抄牌　冀阻嚇違泊減擠塞

警方去年已發出330萬張「牛肉乾」，庫房進帳10億元，惟仍未能打擊違泊引致的塞車問題。運輸署早前預告計劃在中環及觀塘兩區，試驗引入自動交通執法系統，透過在燈柱上安裝攝影機及相關設備，配合人工智能（AI）、短片分析及自動車牌識別技術等，向違泊或違例上落客貨的車輛抄牌。

當局會在皇后大道中近畢打街及近雪廠街一帶，以及開源道近觀塘道迴旋處兩路段，展開為期約半年的試驗。在測試期間，系統收集的片段及數據，將用於系統學習、測試及評估成效。運輸署強調會適時與警方檢討系統成效，探討自動交通執法的未來路向。



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運輸署表示，皇后大道中近畢打街及近雪廠街一帶，以及開源道近觀塘道迴旋處的兩段道路。過去已不斷安排警務人員巡邏、執法及疏導交通，但涉事兩區的交通違例及塞車情況，往往在警員離開不久重現。港府希望借助感知及人工智能等技術，測試在有關地區引入自動交通執法，加強對違例司機的阻嚇及減少塞車。

該署指，現時已在展開測試路段的燈柱上，安裝監察交通情況的閉路電視攝影機及相關設備，系統會以人工智能（AI）、短片分析及自動車牌識別等技術，實時分析車輛動態，識別車輛有否交通違例情況，以及記錄涉違泊或違例上落客貨的車輛車牌。

三個已安裝AI抄牌設備路段︰



．皇后大道中近畢打街

．皇后大道中近雪廠街

．開源道近觀塘道迴旋處(10月完成安裝工程)



擬議在皇后大道中燈柱安裝的閉路電視攝影機位置。（區議會文件截圖）

早前運輸署分別向兩區區議會提交文件，介紹在中環及觀塘兩區，試驗自動交通執法系統計劃。測試期間，運輸署會在有關路段設置橫額及告示，提醒司機該路段正有系統測試。運輸署提醒司機要遵守交通規例，不可在設有停車限制區的路段停車或上落貨。

觀塘塞車問題嚴重，運輸署計劃在開源道近觀塘道迴旋處一帶，試驗自動交通執法系統。（資料圖片／江智騫攝）

根據運輸署早前提交區議會文件，自動交通執法系統會遵守《個人資料（私隱）條例》要求。攝影機鏡頭會被調校至覆蓋相關路面，系統只能識別車牌，沒有人面辨識功能。若系統沒有偵測到任何違例事項，影像片段會即時在現場的伺服器內刪除，只有記錄到違例事項的片段才會輸出。

裝設自動交通執法系統的位置圖。（區議會文件）

運輸署強調，現時中環雪廠街至畢打街的皇后大道中一帶，已有不同交通管理措施，包括雙黃線的全日「不准停車」限制區，黃色方格路口等，但仍有車輛經常違泊，致皇后大道中出現交通樽頸引致塞車。

至於開源道近觀塘道迴旋處，亦不時有車輛停在雙黃線禁區，導致開源道塞車，甚至影響迴旋處、協和道及觀塘道交通。