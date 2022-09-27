的士牌價按年跌60萬　10大車行身家縮水13億　車行：非常痛苦痛心

全港的士於今年7月17日加價，距今大約兩個月。按照坊間過往經驗，車費上升後一般牌價亦隨之而升。不過翻查資料，市區的士牌價仍未見回升，近日徘徊440萬元的低位，按年跌約60萬元。根據運輸署提供的的士牌照資料，持有最多牌照的車行仍為泰和車行，有603個，按9月份牌價計算，即按年身家縮水3.62億元，持的士牌最多的十大車行中，有六間車行身家蒸發過億元。十間車行身家合計縮水約13.3億元。

另外，翻查運輸署資料，今年4月至6月的登記的士數量，同樣跌破1.8萬架大關，即有約200部的士未領牌，數字堪比大型的士車行的車隊規模。持有199個的士牌的順安車行，今年身家縮水約1.2億元，其負責人周國強直言：「非常之痛苦，同埋好痛心」。他表示的士車費加幅有滯後，成本如保費等不斷上升，而且難以尋找司機，過去亦從未見領牌的士跌破1.8萬架。

持的士牌排第三的忠誠車行，其創辦人鄭克和則表示，牌價下跌一定有影響，資產會貶值，但車行並非做短期買賣，以收租為原則。同屬「十大車行」的城市汽車，其負責人唐躍峰也指，的士牌價升跌視乎供求，但暫時並不樂觀，現時銀行對供車的車主尚有還息不還本安排，一旦取消有關安排，憂或有車主無法支撐。



根據運輸署提供的資料，截至8月19日，持的士牌數目最多的「十大車行」，與兩年前一樣，最多牌照的首三位仍然為泰和車行（603個）、鴻溢的士車行（309個），以及忠誠車行（259個），其中前兩者較兩年前增購約20個牌照。三間車行主要股東分別為伍熀、陳汝強及鄭克和。

六間車行身家縮水逾億元

據的士聯合交易所數據顯示，去年9月市區的士牌價約為500萬元，在今年1月初跌至約480萬，到近日跌至440萬元，即按年已跌約60萬元。即使的士車資上調，亦無助的士牌價反彈。若按各的士車行持有的士牌數量計算，十大的士車行中，首六大車行身家都各自蒸發逾一億元，其中排名前三甲的大車行，身家便分別大減約3.62億元、1.85億元，及1.55億元。

多達200架的士未續牌

除了牌價下跌，本港領牌的士數量亦創近十多年新低。全港一共有18,163個的士牌照，根據運輸署的交通運輸資料月報，今年4至6月，已登記的士數量與牌照總數相同，但領牌的士總數跌破1.8萬架大關，意即有約200架的士未續牌。翻查資料，對上一次領牌的士數量跌破1.8萬架，已是2005年。

順安車行周國強：非常之痛苦 同埋好痛心

順安車行持有199個的士牌，負責人周國強為香港的士小巴商總會理事長。他表示，在油價及保費上升、俄羅斯打仗、美國加息等因素都影響投資者信心；但更大問題是Uber影響的士生意，批評政府未有打擊，令牌價下跌，「非常之痛苦，同埋好痛心，因為你睇到啦，呢啲唔係我哋嘅錯，唔係社會嘅錯，係政府嘅錯」。

順安車行負責人周國強。(資料圖片／盧翊銘攝）

周國強又指，的士車費滯後，加價後跟不上通脹，部份司機轉用Uber，或者已經移民，各種因素都影響的士業，結果牌價跌之餘，亦沒有足夠司機租車，部份車主索性暫時不買保險停擺。他批評政府只單方面要求的士改善形象，但將行業當作「棄卒」，並直言：「問心講，果份人工無得加嘅時候，點樣去做好的士形象」。

身家縮水1.55億元 忠誠車行鄭克和︰以收租為經營原則

忠誠車行持有259個的士牌，估計牌價下跌令其身家縮水1.55億元。車行創辦人兼的士車行車主協會永遠會長鄭克和同樣表示，疫情令租車司機減少，加上加息潮影響，令整體牌價下跌。他續指，雖然近日的士加價，但其實即使疫情來襲前，司機人手都不足，再加上近年的士保費不斷上升，加至五六萬元，結果部份車主未有續保，索性停擺的士。

忠誠車行創辦人鄭克和（資料圖片）

談到牌價下跌的影響，鄭克和表示一定有影響，資產會貶值，但亦有無可奈何。他續指，車行並非經營短期買賣的士牌，而是長期出租的士，以收租為原則。

城市車行唐躍峰︰對牌價不感樂觀

城市汽車持有120個的士牌，為本港第八大的士車行。香港的士小巴商總會會長唐躍峰本身是城市汽車負責人，他同樣表示，現時司機嚴重不足，不少舊的士無法租出，業界在疫下提供車租優惠挽留司機。他續指，加息會影響牌價，部份車主正在供車，現時銀行尚有還息不還本的安排，但未知措施可持續到何時，部份銀行已開始希望供還部份本金，擔心部份車主無法負擔。

城市車行負責人唐躍峰（香港華人革新協會）

唐躍峰續指，一旦無法供還，銀行有可能收車拍賣。另外，部份「單頭」司機年紀老邁，避免牌價續跌，或會放售牌照。他表示，牌價始終屬供求問題，當上述情況出現，有可能令牌價進一步下跌，現時難以完全預計，但坦言並不樂觀。

車行非經營炒賣 車租高低才影響實際收入

問到牌價對他的影響，他表示，只是帳面上的身家減少，但車行並非經營炒賣，車租高低才影響實際收入。他預計疫情過去後，當生活回復正常，司機生意好，車租回到正常水平，牌價就會回升。