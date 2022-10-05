三隧分流｜港府年底交方案擬繁時過海貴5至20元　三隧收費不劃一

2018年政府提出三隧分流，調高紅隧及東隧收費，最終方案胎死腹中，之後政府表示，會在2023年8月收回西隧專營權後，再提出有關方案。港府近日正就三隧分流政策方向，向個別立法會議員「摸底」交換意見。

民建聯立法會議員陳恒鑌表示，早前政府調查了不同隧道費加幅下，會如何影響駕駛人士的習慣，例如紅隧加價5元、10元、20元的不同影響。他續指，方案結合「擠塞徵費」概念，將實施不同時段不同時費，而三條隧道收費亦不會劃一，但暫時未見政府有特別取態。

運輸署表示，將於今年年底就具體方案諮詢交通事務委員會及公眾，之後向立法會提交法例修訂予以落實。



陳恒鑌表示，早前政府就方案諮詢議員意見，當局計劃將三隧分流計劃，結合「擠塞徵費」概念，提出「不同時段，不同收費」方案。他續指，會上政府公布了交通數據預測模型的結果，例如紅隧在加價5元、10元及20元之下，究竟會有何影響。他表示，加價愈多，其影響愈大，但紅隧依然擠塞，使用率可能由140%降至120%。

陳恒鑌︰政府暫時未有定案

他表示，政府暫時未有定案，仍然在探討當中，但各隧道於不同時段就會有不同收費，以紓緩擠塞。他又認為，紅隧塞車為「死症」，無論如何加價，都始終會塞擠，而且加幅達20元過於昂貴。他擔心，如紅隧加幅太多，可能會令西隧擠塞，反而得不償失。他建議，西隧於非繁忙時間，可收取較便宜的價錢，疏導紅隧；繁忙時間則收較高，但需比現時便宜。

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朝7至10、晚5至8兩段繁忙時段過海較貴

另有傳媒引述消息，指政府計劃將加收擠塞徵費的繁忙時段，設定於早上7時至10時，以及傍晚5時至晚上8時。據當局的調查估計，如繁時過海隧道費加20元，約兩成人會轉乘公共交通，或轉用其他隧道；如加30元，相關比例或升至約四成。另有消息指，雖然港府擬保留西隧與紅隧及東隧的收費差距，但理解公眾對西隧收費貴有意見，研究方向亦包括略為調低西隧收費。

汽車會︰不同時段不同收費對上班族不公

汽車會會長李耀培表示，不同時段不同收費對上班族不公，質疑收費屬懲罰性，「早返工就要貴啲？」他表示，駕駛人士都希望「點對點」到目的地，不希望繞路行走其他隧道，建議各過海隧道應劃一收費。他又稱，假如仍無法解決擠塞，應考慮興建新的過海幹道。

運輸署︰今年底就具體方案諮詢立法會及公眾

運輸署回覆表示，隨着收回西隧專營權，並在政府隧道實施不停車繳費服務，政府可因應過海交通情況，考慮各過海隧道的收費，推行不同時段不同收費，按不同時段的擠塞情況，收取不同隧道費，使駕駛人士可因應不同收費水平，調整出行習慣，從而遏抑和分散繁忙時段的過海交通需求。

運輸署續指，正聆聽持份者對推行不同時段不同收費的意見，將參考持份者意見，及出行習慣數據，制訂具體方案計劃，並於今年年底就具體方案諮詢交通事務委員會及公眾，之後向立法會提交法例修訂予以落實。