類鼻疽｜何栢良︰基因分析深水埗患者屬同品種　白田邨未必是源頭

本港今年錄得31宗類鼻疽個案，當中7名病人離世。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（24日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，雖然深水埗白田邨未必為源頭，但已確實爆發傳播鏈，基因分析顯示同一品種。他認為，受污染的日用品及食水，均有可能為傳播途徑。他建議類鼻疽列為需呈報的傳染病，讓市民更掌握病菌分布情況。



香港大學感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

白田邨個案基因分析發現屬同一品種

何栢良表示，現時未找到類鼻疽的源頭，但深水埗白田邨附近1公里範圍內，確實有傳播鏈。他解釋，爆發的個案相當集中，31宗個案有22宗在白田邨一帶，基因分析亦發現屬同一品種。

何栢良認為，有三點值得關注，首先便是地盤。由於類鼻疽為香港的風土病，在不同的地盤的泥土亦可發現，因此不代表深水埗白田邨地盤為源頭。「甚至唔係地盤嘅泥土，你用靈感度高嘅核酸檢測去做，可能檢測都係有。」

第二點為受污染的日用品，約兩年前美國便曾調查香薰噴霧，發現樣本內的原材料受污染，故在家使用噴霧時，便有機會吸入類鼻疽。因此日用品為重點調查方向，例如受污染的日用品，是否與檢測棒放在一起。

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類鼻疽難以經氯氣殺死 有機會流入破損喉管

第三點為區內食水問題，若深水埗有較多破損及爆裂的喉管，類鼻疽便有機會經破損流進食水。雖然食水暫時不是源頭，但亦有風險受污染。澳洲有研究表明，類鼻疽難以透過氯氣殺死，「現時食水嘅氯氣含量冇辦法百份百殺死，就算高一千倍含量都係減少或抑制。」

籲類鼻疽列為需呈報的傳染病

何栢良建議，將類鼻疽列為需呈報的傳染病，因現時31宗個案的分布圖，並不清晰，若法例要求呈報，市民才可掌握情況。他又指，列為傳染病後，便可因應情況加強安排檢測，例如瑪麗醫院常用核酸檢測，即日或翌日便可獲得結果。

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