康泰旅行社清盤｜持大筆現金券苦主無法用　大律師：獲賠微乎其微

康泰旅行社在新冠疫情下結業清盤。《香港01》收到持康泰現金券的梁小姐投訴，指其網購平台HTMAL早在9月份起已不可以用現金券結帳。她曾多次致電現金券上的熱線聯絡康泰，又在網上商店上留言，但都沒有回覆。她認為康泰既然明知道自己營運有困難，就不應該售賣現金券，望旅行社有方案賠償予相關客戶。



大律師陸偉雄直言，持康泰現金券的客人可以拿到賠償是微乎其微，因為他們為康泰無抵押債權人，即為最後一批才可以拿到賠償的債權人。不過，他仍建議相關人士可以先去臨時清盤官登記債務。



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康泰HTMALL網購平台9月起不接受現金券結帳

康泰旅行社早前全線門市暫停營業，深圳上市的母公司「凱撒旅業」今日（28日）再發出康泰旅遊的清盤通告，指董事會昨日（27日）已審議通過，康泰資不抵債，要啟動清盤程序。

梁小姐的奶奶在去年11月初購入接近3,000元的現金券，本預計可以用在公海遊上，惟後來因疫情本港暫停公海遊，又見現金券即將到期，故近月便打算在康泰HTMALL網購平台使用相關現金券。

不過，她發現其網購平台在9月份起已不可以用現金券結帳，故曾多次致電現金券上的熱線聯絡康泰，又在網上商店上留言，但都沒有回覆，「差唔多日日都打去，但都無人聽，話可以留言，但嘟一聲後佢就收咗線。」

梁小姐的奶奶在去年11月初購入接近3000元的現金券，本預計可以用在公海遊上。（受訪者提供）

「買得你啲現金券都係啲老人家」

梁小姐直言當時感到十分無助，「好似打去邊都無人覆，門市又收埋（暫停營業），唔知可以點處理。」她認為康泰旅行社一早知營運困難就不應該售賣現金券，「後生仔都去自由行，買得你啲現金券都係啲老人家，佢地畀錢買咗又用唔到，搵唔到啲人係會有好大心理壓力。」她表示已向消委會及旅遊業監管局投訴，並希望康泰旅行社可以向購買了他們現金券的客人賠償損失。

前DJ科林持6萬元現金券

除葉小姐外，前新城電台DJ科林（本名吳浩賢）亦持有康泰現金券，涉60張總值6萬元，同樣原定下月底到期。他直言一定有不開心，期望有其他旅行社協助，提供優惠予同樣持有康泰禮券的苦主。

大律師陸偉雄直言，持康泰現金券的客人可以拿到賠償是微乎其微，因為他們為康泰無抵押債權人，即為最後一批才可以拿到賠償的債權人。（資料圖片）

現金券持有人屬無抵押債權人 索償優次排最後

大律師陸偉雄直言，持康泰現金券的客人可以拿到賠償是微乎其微，因為他們為康泰無抵押債權人，即為最後一批才可以拿到賠償的債權人。他解釋，在公司啟動清盤程序後首批可以拿到賠償的為員工，其次則為政府、有抵押債權人，最後才為無抵押債權人，而現時康泰資不抵債，故無抵押債權人可以拿到賠償的機會微乎其微。

不過，他仍建議相關人士可以先去臨時清盤官登記債務，「登記咗畀清盤官知道咗先，如果真係有錢剩就可以拎返。」他直言，即使最後持康泰現金券的客人可以拿到賠償，亦可能要等上數年，「幾個月就一定唔得，一定係用年份嚟做單位。」

消委會暫接獲2宗有關康泰投訴 涉未能取回訂金

消委會表示，高度關注康泰旅行社清盤一事，昨日（27日）至今（28日）共接獲2宗有關康泰旅行社之消費者投訴，分別涉及預訂旅行團或船票而未能取回訂金。基於清盤的公告未有提及對受影響客戶的後續安排，消委會促請康泰旅行社能與此交代。

消委會提醒，如經持牌旅行代理商購買指定外遊服務並繳付「旅遊業賠償基金」之印花費，應受基金之保障，消費者可連同附有印花徵費之收據向基金作申請。然而消費者須注意，單獨購買機票、船票、或酒店住宿的交易，不在基金的賠償範圍內。

消委會提醒受影響的消費者，可留意日後清盤人資料公布，並按指示盡快填妥債權申索表格，啟動索償程序。如消費者使用信用卡支付費用，應盡快聯絡發卡機構申請退款（Chargeback），但須注意此退款機制設有申請期限，消費者能否透過此機制成功取回款項視乎各發卡銀行審批政策而定。