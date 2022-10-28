康泰旅行社清盤｜創七個第一　老臣子劉美詩憶邀鄭裕玲拍廣告過程

「康泰為您做得到」，「早機去、晚機返，玩足七日」，耳熟能詳的兩句宣傳口號已成絕響，屹立香港半個世紀的康泰旅行社因資不抵債，被母公司「凱撒旅業」清盤，正式步向結業。康泰作為本港最大旅行社之一，過去半個世紀創下不先先河，不僅首邀著名影星鄭裕玲擔任廣告代言人，創作一個又一個琅琅上口的標語，更首創本地遊破解沙士時期的窘局，引令旅遊業走向新面貌。



56年來光榮事蹟無數，經歷風風雨雨，一場新冠疫情令康泰亦要被清盤，人稱「旅遊界一姐」的康泰老臣子、前總經理劉美詩接受《香港01》訪問，僅稱無奈及婉惜。回憶昔日輝煌，劉美詩坦言對鄭裕玲擔任廣告代言人印象深刻，「Dodo姐真係好深入民心，到依家佢都仍然在幕前。」



她亦慨歎疫情期間百業皆困難，內地仍未通關情況下，經濟亦受打擊，冀政府在考慮疫情下，亦可平衡一些經濟需要。



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康泰旅行社七個第一

．率先推出「早機去、晚機返，玩足七天」噱頭



．首間邀請著名紅星擔任廣告代言人，首位為鄭裕玲



．創先河贊助「香港小姐」外景拍攝



．投放千萬元銀行定期作為顧客賠償保證金



．成為全國首間中外合資旅行社



．首設「電話報名中心」



．沙士期間首創本地遊



「旅遊教父」1966年成立 2011年賣予海南航空

1966年，由有「旅遊教父」之稱的黃士心在港創立康泰旅行社，及後由兒子黃進達接手，在2011年，康泰將主要股權售予海南航空相關公司，至2019年出售全部股權，黃士心及黃進達亦辭任董事撤出康泰。

原來，康泰初成立當時尖沙咀辦公室僅400平方呎大，只有12名員工，擅於宣傳、改變營運模式的康泰，成功在業界打下一席之地，更開創不少先河，包括1984年起邀請影星鄭裕玲任廣告代言人、1986年起獨家贊助香港小姐外景拍攝等。

好可惜、疫情導致老牌、大型旅行社清盤，除咗婉惜我都冇乜可補充。 康泰前總經理劉美詩

沙士時期首推本地遊 為旅遊業帶來曙光

對康泰正啟動清盤程序，前總經理劉美詩說「除咗婉惜我都冇乜可補充」。她憶述當年風光，指在老闆、員工努力下，康泰在業內創下一個又一下先河，例如2003年沙士襲港時，香港呈「封關」狀態，旅遊業大受影響，康泰首推本地遊，令本地旅遊業不至於一潭死水。她表示，當時全港市民不能旅行，康泰推本地遊帶動其他旅行社百花齊放。

劉美詩曾於康泰工作逾30年，她對公司結業感想是「除咗婉惜我都冇乜可補充。」（資料圖片 / 林若勤攝）

旅遊業從業員有工開（帶本地遊），當時係突發狀況，外遊業睇唔到曙光情況下嘅一大突破。 康泰前總經理劉美詩

首邀名人紅星拍廣告 鄭裕玲拍足十年廣告

談及康泰先河，不能繞過的話題便是邀紅人明星拍廣告，當中鄭裕玲更自1984年起，為康泰拍足10年廣告。劉美詩笑言，紅人明星代言亦是先河之一，更稱對鄭裕玲印象最深刻，並透露當年欲找一位知名度高、形象好的代言人，眾人討論之下才決定邀約鄭。

她亦指當年亦會贊助香港小姐外景拍攝，並經常邀應屆港姐拍廣告，對2006年港姐旅遊大使獎得主徐淑敏印象亦十分深刻。不過，談及最難忘的代言人，她笑言仍然是鄭裕玲。

Dodo姐真係好深入民心，到依家佢都仍然在幕前，大家都識佢。 康泰前總經理劉美詩

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「早機去、晚機返」口號膾炙人口 老臣子最愛「為您做得到」

好的廣告代言人，亦須配上好的宣傳口號，「身心康泰」、「天天出發，早機去，晚機返，玩足七日」」等口號亦膾炙人口。劉美詩表示，不同年代有不同口號，要令港人有記憶，康泰偶會與員工一同商討簡單易記的口號，亦會找來廣告公司「度橋」，之後經過公司拍板落實。

她最喜歡的口號是「康泰為您做得到」，因給予顧客一個正面形象，覺得一種康泰關懷備至，「只要你想，都會為你做得到。」

2006年港姐徐淑敏亦曾擔任康泰廣告代言人。（網上影片截圖）

難忘老闆黃士心經常與伙記一同吃喝「聽真心話」

劉昨日（27日）接受《香港01》訪問時，多番提及康泰是一間有人情味的公司，她今日（28日）亦再提及，當年老闆黃士心經常與伙記一同用膳，更會到處到各分行與伙記吃喝，聽取同事工作問題、意見等，「開大會時未必聆聽得到員工意見，直接一齊食飯，培育感情之餘，閒談間都可以聽到。」

無情的疫情擊垮這個年過半百的旅行社，業界巨人倒下，一些小規模旅行社亦在洪流之中無聲無色地消逝。劉美詩坦言，疫情下各行各業都不容易，理解政府要控制疫情，「我作為一般市民之一，無人想確診，但開唔到關對旅遊業有好大打擊，好多內地地方都通唔到，經濟大受打擊。」

黃進達表示由於不了解公司最新情況，暫無意接手。（資料圖片）

黃進達：感可惜但暫無意接手

另一名「靈魂人物」，創辦人黃士心兒子黃進達接受《香港01》訪問，亦提到對清盤感可惜，由於不了解公司最新情況，暫無意接手。