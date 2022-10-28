康泰旅行社清盤｜領隊放無薪假兩年最終一場空　嘆見曙光卻被放棄

屹立香港半個世紀的康泰旅行社因資不抵債，被母公司「凱撒旅業」清盤，正式步向結業。有已放兩年多無薪假的領隊慨嘆，康泰累積不少老顧客，相信保留實力必能翻身，豈料旅遊業稍見曙光，公司卻選擇放棄建立多年的品牌及願意共度時艱的員工，直批無情無義，對於追討遣散費也感求助無門。



工會指康泰仍有百名員工每周工作數天，處理會計、熱線查詢、綠色遊等工作，但由7月起一直被「拖糧」，擔心追討欠薪及遣散費感「凍過水」。



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領隊轉做保安維持生計 等待通關重見曙光

在康泰旅行社任職領隊七、八年的Martin（化名），疫情前主要負責東南亞團，旅遊業興旺時「團接團」，月入平均兩、三萬元，既養活家庭也賺得外遊，形容是理想工作。一場世紀疫症來襲，旅遊業因封關而陷入冰封，旅遊團停辦，他一直被公司要求放無薪假，逼着要外闖賺生活費，靠做保安維持生計，但仍等待通關時旅遊業重見曙光。

疫情持續一年又一年，當政府近月終宣布「0+3」入境防疫安排，Martin原以為再多等數月，終於不用受困，聖誕、新年假期可重返領隊崗位「周圍去」。康泰日前更派「定心丸」，稱希望「保留實力」至通關為止，他對復工仍很有信心。

指有一批老顧客 「要翻身一定可以」

當從員工群組知悉清盤消息，Martin坦言康泰在香港歷史悠久，累積一批老顧客，「保留實力，要翻身一定可以」，當旅遊業終可復市，老品牌卻突然被放棄，他大嘆可惜，也想不通原因。他又感求助無門，能否取得遣散費成未知數，「員工願意在艱難時刻放無薪假，等市場復甦，估唔到內地公司竟然放棄呢個品牌，丟低我哋」，批母公司無情無義。

對於會否轉投其他旅行社，他認為旅遊業仍未完全復甦，例如內地及台灣未完全通關，擔心一時三刻也無法接收所有康泰員工，故仍在觀望業內發展。

前線員工感追討欠薪「凍過水」 工會指影響百人

康泰母公司通告指，截至6月30日，康泰淨資產為負數，總額為港幣負7,370萬元（人民幣6,813萬元），反映康泰已資不抵債，情況更較去年嚴重。

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠透露，據其了解，康泰仍有百名員工每周工作數天，處理會計、熱線查詢、綠色遊等工作，但由7月起一直被「拖糧」，有前線員工對追討欠薪及遣散費感「凍過水」。她又指，不少員工在過去兩年一直放無薪假，對於能否追討遣散費，也感「幾難搞」。

旅遊業僱員總會總幹事林志挺補充指，康泰員工早前被要求重新簽署停薪留職合約，部分人因看不到前景而拒簽，取回遣散費，但不少員工相信旅遊業復甦後可做回老本行，故仍願意簽署。他指，公司今日通知員工回公司取回私人物品，但沒有交代遣散安排。

屹立香港半個世紀的康泰旅行社日前已盛傳面臨清盤，但康泰曾回覆查詢指，希望「保留實力」至通關為止。（資料圖片）

東瀛遊願優先招聘受清盤影響員工

東瀛遊對康泰清盤感痛心，指公司其中一位創辦人曾於該旅行社任職，深深受其培育之恩，故承諾會優先處理受清盤事件影響員工的招聘事宜，既為旅遊業界挽留人才，也盼同行共渡時間。

積金局代受影響僱員追討拖欠供款

根據積金局調查資料顯示，康泰旅行社未有為三名員工繳交涉及今年6月至9月不同供款期的強積金供款，以及未有為約250名員工繳交7月及9月由於遲供款而須繳交的附加費，金額總數約為二萬元。積金局將會代受影響僱員追討有關拖欠供款，包括展開民事申索。如公司最終因資不抵債而被清盤，積金局會代表受影響僱員向清盤人或破產管理主任提出債權證明；如其後收到清盤人分派的款項，該局會把款項交予強積金受託人，並存入受影響僱員的強積金帳戶。

勞工處表示十分關注事件，已聯繫僱主了解情況。受影響僱員如對其僱傭權益有疑問，可於辦公時間致電勞工處專設的熱線3427 2253 ，或到勞工處勞資關係科各分區辦事處查詢，該處會為有關僱員提供適切協助。