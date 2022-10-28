康泰旅行社清盤│母企虧損壯士斷臂　前舵手黃進達不考慮接手

屹立半世紀的康泰旅行社由黃士心父親黃明銓創辦，近十年易手予海航經營，最終卻因資不抵債，被母公司凱撒旅業「壯士斷臂」，正式走向結業。前董事總經理、黃士心兒子黃進達接受《香港01》訪問，對清盤感可惜，由於不了解公司最新情況，暫無意接手。



屹立香港半個世紀的康泰旅行社日前已盛傳面臨清盤，但康泰曾回覆查詢指，希望「保留實力」至通關為止。（資料圖片）

老牌旅行社康泰因資不抵債，其母公司﹑於深圳上市的凱撒（深圳﹕000796）發公告，指董事會同意啟動自動清盤程序，意味開業約56年的康泰旅行社即將結業。

康泰旅行社於1966年，由黃士心父親黃明銓創辦，黃士心於1968年接手公司後一直任董事長一職，他的兒子黃進達則出任董事總經理。黃進達接受《香港01》訪問時指出，對清盤感可惜，自己已經離開公司幾年時間，內部有好大轉變，未必可掌握實際情況，因此目前暫不考慮接手，又指公司內有好多好員工，寄語他們繼續於業界內發光發亮。

他又提到，疫情對業界有好大打擊，估計需要一段長時間才可以回到疫情前，雖然更政府亦提供支援，惟面對今天的環境，希望有更多的支持。

2019年黃氏將所持股份悉數轉讓

翻查資料及傳媒報道，黃士心於2011年將51%股份賣予與海航集團有關連的「勝投國際」，當時市傳交易作價高達7億元。時至2018年3月，海航系旗下、於A股上市的凱撒旅遊（深 ：000796）披露的重組資產文件顯示，有意透過發行新股或現金，收購包括康泰旅行社。以及新華旅遊等資料。

2018年5月傳出黃士心已經將餘下49%康泰股份放售予勝投國際，惟他不回應事件，亦未見他離開董事會。直到2019年3月，《明報》報道，指黃氏父子向旅遊業議會及旅行代理商註冊處申報，撤出康泰旅行社，將所持股份悉數轉讓至勝投國際。雖然未知交易細節，但股份悉數轉讓後，就遇上反修例風波及新冠疫情，對黃氏而言，可說是逃過一劫。

凱撒股份已跌落「ST」版，代表公司至少連續兩年虧損，有退市風險。（資料圖片）

凱撒持續虧損 清盤康泰或屬「壯士斷臂」

至於海航系雖然一直傳出財困，旗下的香港航空被揭發董事會「大地震」及疑似資不抵債等問題，但系內部份有關連公司之間進行交易，就如凱撒旅遊於2019年12月27日召開董事會，宣布以近1.2億元港元，向勝投國際收購康泰旅行社100%股權。

當時凱撒旅遊指，收購康泰旅行社可降低公司在香港、澳門和華南地區品牌開發成本，以及是以香港為紐帶，進一步拓寬出入境旅遊市場的重要舉措，但認為康泰業務發展有局限，很大一部分是受制於業務系統及網絡化建設落後，認為交易完成後，可將藉助自身優勢業務系統及網絡化建設經驗。幫助康泰旅行社完成升級。

意念雖好，但剛完成收購後不足三個月，全球爆發新冠疫情，旅遊業近乎停擺，加上股東之一的海航需要資產重要，相信未能提供足夠資金去助凱撒旅遊「過難關」，翻查公司業績，今年第三季歸屬母公司股東淨虧損8,960萬元人民幣，營業收入減少53.62%至9,494.3萬元人民幣；首3季已虧損2.6億元，股份亦跌落「ST」版，代表公司至少連續兩年虧損，有退市風險；母公司「自身難保」下，將康泰清盤也許是「壯士斷臂」