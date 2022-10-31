逾六成新冠康復者認知能力變差常感疲倦　康復者：舉高雙手都好攰

疫情持續，本港數以百萬計人曾感染新冠肺炎。香港復康會於今年6月中至7月底就「長新冠」進行問卷調查，發現逾六成康復者，自評認知能力變差、常感到疲倦，超過2成本身有長期病患的康復者，曾受到六項或以上的復遺症影響。

感染及傳染病科醫生曾祈殷指，長新冠定義廣泛，錄得超過100種徵狀，若有徵狀出現超過4星期，建議市民就醫。



香港復康會在今6月中至7月底就「長新冠」進行問卷調查，62.2%的受訪者認為在確診後健康變差了，其中認知能力以及疲倦問題最為嚴重。

只有4.8% 受訪者認為確診前有疲倦狀況，認為確診後有疲倦狀況急增至47%；只有15.9%受訪者認為確診前有短期記憶問題，認為確診後有短期記憶問題的受訪者達50.8%。痛症方面，只有24%受訪者在確診前出現痛症問題，有48%受訪者認為確診後出現痛症問題。

在睡眠質素方面，確診後超過30分鐘才能入睡的受訪者比確診前增加31.5%，達42.9%。另外，確診後會在半夜或過早醒來的受訪者比確診前增加40%，高達52.9%。

曾祈殷指，有研究顯示比較沒有接種新冠肺炎者，接種新冠肺炎可降低新冠風險15%。他亦鼓勵新冠康復者在康復後完成接種療程，以減低長新冠病徵。

康復者：疲倦、失眠、氣喘、皮疹

於9月底確診新冠肺炎的Carol 表示康復後出現疲倦、失眠、氣喘、皮疹等問題，其中體力大不如前連洗頭亦會感到疲倦。她表示，雖然在參加政府提供的中醫康復治療，不過輪候需時，令她未能每月就診。

香港康復會建議參考賽馬會推出的「賽馬會長新冠復康計劃」為有長新冠症狀的長期病患者提供個案管理服務，就他們的健康變化進行系統性分析，配對不同類型的復康服務，例如中醫、西醫、物理治療、營養等。另外，康復會建議推出有關長身冠的自我管理課程，讓市民認識不同症狀的管理方法。