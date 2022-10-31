新一季專科門診輪候時間出爐　三聯網內科門診等逾100周

《施政報告》提出要縮短門診的輪候時間，當中以內科專科穩定新症作為試點，要求下年度起輪候時間減少20%。醫管局今（31日）公布最新一期的專科門診穩定新症輪候時間，港島西、九龍東及新界東內科門診輪候最長候時間仍為100個星期（1.92年）以上，當中以港島西輪候時間最為嚴峻，輪候時間逾2.5年（135周）。



九龍西眼科輪候時間為所有專科中最嚴峻，穩定新症最長輪候時間為約3.9年（205周），而其半緊急新症中位數輪候時間亦需等候14星期才可見醫生，與醫管局目標的8星期內相差甚遠。



《施政報告》提出要縮短門診的輪候時間，當中以內科專科穩定新症作為試點，要求下年度起輪候時間減少20%。（資料圖片）

《施政報告》已經提出要在2023／2024年度，將內科專科穩定新症的輪候時間減少20%，則減至大約100個星期內。醫管局今（31日）公布最新一期的專科門診穩定新症輪候時間，雖然內科門診輪候時間與上一季相比有下降，但港島西、九龍東及新界東內科門診輪候最長候時間仍為100個星期以上，分別為約2年半（135周）、2.25年（117周）及2.46年（128周）。

九龍西眼科輪候時間最嚴峻 升至約3.9年

九龍西眼科輪候時間繼續為所有專科中最嚴峻，輪候時間更與上一季相比上升，穩定新症最長輪候時間由約3.3年（173周）上升至約3.9年（205周），甚至比輪候時間第二長的九龍東聯網（100周）多逾兩年。

另外，九龍西眼科半緊急新症中位數輪候時間繼續不達醫管局目標的8星期，由上季的11星期上升至14星期才可見醫生。除眼科外，九龍西耳鼻喉科亦為聯網之冠，穩定新症最長輪候時間為約2年（104周）。

港島西外科新症輪候時間升最多 達致2.09年

值得留意的是，外科門診科穩定新症最長輪候時間除新界東聯網外全線上升，當中以港島西的升幅最多，由上季的約1.98年（103周）上升至2.09年（109周），同時亦為外科門診之冠。