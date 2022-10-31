政府倡一人一家庭醫生　香港家庭醫學院：每年需增培訓至100名

《施政報告》提出「基層醫療健康藍圖」，推廣「一人一家庭醫生」理念。近年，香港大約每年有40個家庭醫生職位培訓，香港家庭醫學學院今（31日）發新聞稿表示，歡迎政府措施，但重申必須考慮每年分配更多的家庭醫學培訓職位，並預計香港每年需要至少有100個家庭醫生培訓職位，才可提供可持續的基層醫療服務。



香港家庭醫學學院重申，必須考慮每年分配更多的家庭醫學培訓職位，並預計香港每年需要至少有 100個家庭醫生培訓職位，才可提供可持續的基層醫療服務。 （資料圖片）

在上屆政府開始討論的「基層醫療健康藍圖」，終在今年內推出。《施政報告》表示，除會成立基層醫療管理局外，亦會推廣「一人一家庭醫生」理念，但就未公布有關細節。香港家庭醫學學院今發新聞稿表示，十分贊同政府成立「基層醫療健康管理局」，可以更有效地統籌及管理公私營界別的基層醫療服務。

就「一人一家庭醫生」理念，香港家庭醫學學院表示，家庭醫生接受專門培訓，協助病人和家人管理急性和慢性疾病，為病人提供預防性護理；並為病人在整個生命旅程中，統籌不同專科的醫療護理需要。

現時每年只40個家庭醫生職位培訓

近年，香港大約每年有40個家庭醫生職位培訓，學院重申，必須考慮每年分配更多的家庭醫學培訓職位，預計香港每年需要至少有100個家庭醫生培訓職位，才可為750萬人口的本港提供可持續的基層醫療服務。

學院亦表示，歡迎並全力支持政府建立向私營機構購買服務的機制，因香港有超過 70%基層醫療服務由私人醫生提供，統一由政府購買服務後，讓私營機構有效率地分擔公營機構日益增加的工作量。