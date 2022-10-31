澳門疫情│再多兩人確診　明起全民核酸檢測

澳門疫情持續，今（31日）再增兩人確診，為早前確診57歲男性居民的同住太太和兒子，相關群組已有6人染疫。澳門至今已累計錄得新型冠狀病毒個案795宗。由於近日相繼有人染疫，澳門特區政府宣布明日（1日）起將啟動第15次全民核酸檢測，由早上七時開始，爭取凌晨完成，若今日已進行核酸檢測的市民，明天毋須參與全民核檢。



另外，澳門今日亦接獲珠海通報，一名58歲在珠海居住的男性澳門居民，最近一次核酸檢測結果陽性，病毒CT值是26.4。其近日有來往珠海澳門兩地，在澳門工作，這幾天都有如常上班最近核檢陰性是10月28日。澳門衛生局局長羅奕龍表示，其感染源頭不明確，和珠海、澳門確診個案無關聯，不排除存在隱性傳播。



▼10月31日 澳門青洲坊核酸檢測站排長龍▼



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澳門特區政府宣布明日（1日）起將啟動全民核酸檢測，由早上七時開始，爭取凌晨完成，而如今日已進行核酸檢測的市民，明天毋須參與全民核檢，而每一站點根據實際容量配置名額，呼籲市民務必預約、按時核檢，即時起會增加各核檢站預約名額，市民亦可以預約今晚做核酸檢測。澳門對上一次全民檢測為7月30和31日，明天將會是第15次。

澳門新型冠狀病毒應變協調中心補充，今次全檢初步有60多個站點，有300多個採樣點提供，數量足夠市民採樣。同時，會設關愛站及提供關愛專道，給長者、殘疾人士、孕婦等有需要人士使用，避免長時間排隊候檢。

新增兩宗確診為同一群組感染

另外，澳門今（31日）再增兩人確診，為早前確診57歲男性居民的同住53歲的太太和26歲兒子，相關群組已有6人染疫。其太太和兒子分別在今（31）日早上名昨（30）晚核酸檢測結果呈陽性，顯示為早期感染，屬管控中發現病例。患者均已接種2劑新冠病毒疫苗，兩人目前有乾咳、咽痛等症狀，現於隔離治療設施進行隔離治療；引起社區傳播風險較低。

澳門今日亦接獲珠海通報，一名58歲在珠海居住的男性澳門居民，最近一次核酸檢測結果陽性，病毒CT值是26.4。其近日有來往珠海澳門兩地，在澳門工作，這幾天都有如常上班最近核檢陰性是10月28日。澳門衛生局局長羅奕龍表示，其感染源頭不明確，和珠海、澳門確診個案無關聯，不排除存在隱性傳播。

珠海通報一宗居住當地的澳門居民確診

珠海市亦發緊急通告，自明日凌晨零時起，對香洲區拱北街道全域及前山街道白石社區進行臨時交通管制，暫定三天，並在臨時交通管制區內每天開展一輪核酸檢測。

除持有通行證的疫情防控、應急救援、醫療救治、物資保障、航展保障等車輛及人員外，其他只進不出，而區域內人員如要外出，須持24小時內核酸檢測陰性證明，且無近7天內澳門行程軌跡。另外，前往城軌珠海站乘坐城軌及出境澳門人員，可憑票憑證在板樟山隧道南巴士站乘坐接駁車；抵達城軌珠海站人員憑票乘坐接駁車離開。

珠海規管澳門入境人士須「三天三檢」

至於在10月29日以來從澳門入境人員，須向所在社區、單位、酒店報備，嚴格落實三天居家健康監測，實施「三天三檢」，不聚集不聚餐，非必要不外出。區域內有近7天澳門行程軌跡人員則不得進入餐飲場所、網吧酒吧、電影院、健身房及游泳館等公共場所；其他進出人員須持有24小時核酸檢測陰性證明，並嚴格落實「戴口罩、測體溫、掃場所碼、查驗行程卡」等措施。

香洲區拱北街道全域及前山街道白石社區區域內幼兒園、中小學停課，中小學實行線上教學。托育、託管、培訓等機構暫停線下服務，但區域內珠海市中西醫結合醫院等醫療機構，以及商超、農貿市場等物資保障供應場所和快遞（外賣）服務正常運營。