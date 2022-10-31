國際醫療健康周明舉行　參展商相信「0+3」措施有利增加曝光率

「國際醫療健康周」將於11月1至15日舉行，「亞洲醫療健康高峰論壇」以及「香港國際醫療及保健展」為兩大重點活動。貿易發展局總裁方舜文表示，參展廠和展位均比2019年多，可見後疫情時代大家對醫療展有需求以及信心，有參展商相信「0+3」措施有利增加曝光率。



「亞洲醫療健康高峰論壇」將於11月10至11日舉行，設有實體和線上活動，供業界人士討論醫療科技、公共衛生等相關議題，更設「如果澳大灣區：創新重塑環球醫健」環節，讓參加者探討在大灣區發展醫療產業的商機。「香港國際醫療及保健展」將於9至11日舉行實體展，9至18日期間參展商則可進行線上洽商。方舜文指，初創企業可參加醫療健康營商資訊服務專區，投資者以及行內專家將提供諮詢服務。

Myndar將展示社福與醫療智能整合系統，長者戴上電子手錶後，相關健康指數會傳送至中央系統，相關指數去到危險水平前就會提醒護理人員注意患者的狀態。除此之外，亦設實時位置監測，以防止意外發生。銷售經理陳寶寶指，希望能透過展覽增加曝光率，讓更多老人院以及電子化智慧醫院使用相關技術。

「優殖」將展示「豐卵」（EggBoost）以及「析卵」（EggCheck）技術。相關技術可以有助增加直接用於體外受精的優質卵子數目以及評估卵子的質量。創辦人李天立表示，香港為「人工受孕天堂」，因為內地以及需已婚或身體出現問題的女士才可「雪蛋」。他認為線上活動可以令他認識更多潛在合作夥伴。另外，他指，新加坡未來亦會放寬「雪蛋」限制，相信「0+3」措施有助增加曝光率。