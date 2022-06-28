第二代疫苗︱最快第三季到港　崔俊明：已打三針市民打多一次便夠

美國藥廠莫德納（Moderna）早前指，正與港府商討，尋求引入全港首隻針對Omicron變種病毒的疫苗；而新冠疫苗製造商輝瑞及BioNTech亦指，其新研發疫苗可加強人體對Omicron產生的免疫反應。



香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今日（28日）在電台節目中指，大部份研究顯示，打兩針新冠疫苗無效抵抗Omicron變種病毒，「千祈唔好以為兩針就夠。」他亦說，若日後引入第二代疫苗，而市民已打三針，接種多一次第二代疫苗已足夠。



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第二代疫苗最基本要打三針

崔俊明指，第二代疫苗主要針對Omicron。除了莫德納外，據知輝瑞正與政府商討第二代疫苗，估計最快第3季或可有貨到港。不過，他稱無論莫德納或輝瑞，相關數據暫未開放予公眾參閱。

現時不少港人已打第三針，被問及屆時是否不用再接種第二代疫苗，崔俊明回應指，根據輝瑞數據，如無打過新冠疫苗，第二代疫苗最基本要打三針；若已打兩針，便要打多一劑第二代疫苗。至於若要接種了三劑，多打一劑第二代疫苗便已足夠。

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醫院藥劑師學會會長崔俊明：等待世衛決定哪個病毒株型

對於第二代疫苗是否能跟上變種病毒的演變，崔指，因臨床研究會較早，故現時藥廠的研究均針對Omicron BA.1 。至於現時流行的BA.4或BA.5，他稱暫時只得輝瑞有數據，其株型可對抗相關的亞型變異株。

他又強調，BA.4及BA.5是BA.2的變種分支，故當打針後，其免疫反應均可對抗不同的BA變種。即使疫苗只針對BA.1 ，但都會有相互免疫，製造的抗體都有機會可對抗BA.4或BA.5，問題只是效力不高。因此，他相信要等待世衞決定第二代疫苗的病毒株型。