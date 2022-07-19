崔俊明：醫管局處方內地製藥物非新鮮事　衞生署會嚴格把關

第五波疫情下，醫管局購入未經註冊內地藥物應急，包括「撲熱息痛」等，引起社會關注。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今早（19日）於港台《千禧年代》表示，醫院處方未經註冊藥物情況普遍，引入內地製藥物亦非新鮮事物，包括「救命」之用或受藥物供應緊張所致，並由衞生署負責把關，會嚴格監察其藥物品質安全。

崔俊明指，第五波疫情期間，對「撲熱息痛」需求急增，引入內地藥物是緩衝辦法，且該類成份藥物的原材料，大部份於內地製造。他強調只要符合規範，其成效與原廠藥一樣。



香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（資料圖片 / 高仲明攝）

崔俊明指，醫管局使用未註冊藥物情況普遍，包括癌症病人使用註冊藥物後仍未奏效時，醫生會為其申請外國新藥物，但有關「救命」藥物需要供指名病人使用。另外，部份時間亦涉及藥廠供應問題，倘有關藥物供應出現問題或停產，當局則需緊急另覓途徑搜購相類似藥物。由於未能趕及在港註冊，遂屬有條件使用。

他續指，本港藥物註冊由衞生署把關，當局會了解藥廠文件及是否具有良好藥品生產規範（GMP）標準、以及廠房情況等；至於未註冊的藥物，衞生署亦會視乎相關資訊，藥物安全及有效性更屬首要。他稱，大多數藥物註冊主動權在於藥廠，部份藥廠或因本港市場不大，未必選擇在港註冊，今次主動權則在於政府或公營機構，因相關藥物短缺，盼臨時使用，以紓緩需求。

第五波疫情下「撲熱息痛」等藥物搶購一空：



+ 1

只要符合規範 成效與原廠藥一樣

醫管局早前引入具「撲熱息痛」成份的內地止痛藥及「注射用頭孢西丁鈉」抗生素。他說，第五波疫情期間，不論是社區或醫療機構，對撲熱息痛需求急增，全球亦出現搶購潮。他形容，引入內地藥物亦是緩衝辦法，很多外國製的「撲熱息痛」，其大部份原材料均於內地製造，「所以問中國係最快」。他指，撲熱息痛屬非原廠藥，強調衞生署有監察其生產品質及GMP標準等，只要符合規範，其成效與原廠藥一樣。

崔俊明又提到，另一款內地引進的藥物屬於抗生素。他指，醫管局使用內地藥物並非新事物，很多外國廠房因利潤低等考慮，不再生產抗生素及注射用鹽水等，故會引入內地製藥物，衞生署亦會把關。