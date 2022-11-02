疫情｜增4709宗確診　本地再添XBB、XBD、BQ.1.1共5宗個案

本港連續第三日單日確診回落至四千水平，今日（2日）新增4,709宗確診，當中輸入個案佔430宗，佔整體個案9.13%，而確診比率佔單日機場入境旅客4.01%，比率較前一日下降0.45百分點。

新變異病毒方面，新增1宗BQ.1.1及1宗BA.4.6輸入個案；本地個案再多2宗XBB、1宗XBD、2宗BQ.1.1個案，涉及4女1男，年齡介乎30至56歲，全部人已接種3針疫苗。



今日再增8人死亡，其中1宗為公眾殮房呈報個案，涉及一名82歲男子，他已接種兩劑疫苗，於10月27日離世。本港累計死亡個案共10,418宗。



今日疫情概要：



-增4,709宗確診，較昨日上升6.58%，連續第三日降至四千宗水平。

-輸入個案430宗，佔同日確診個案比率上升至9.13%。

-新增8人死亡，累計死亡人數為10,418宗，累計死亡率維持0.54%。

-本港再多2宗本地XBB個案，累計4宗，本地BQ.1.1亞系個案亦增2宗，累計10宗。

-留院個案累計1,931，較對上一日減少28人，新增入院207宗，新增5宗危殆及8宗嚴重。

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衞生署今日公布新增4,709宗確診個案，當中本地個案佔4,209宗；輸入個案為430宗，佔整體個案9.13%，比昨日上升0.76個百分點，新增輸入個案當中，302宗涉及機場檢測樣本、83宗涉及第1至3日樣本，餘下45宗涉及第4至7日樣本。

至於變異病毒株Omicron亞型個案，截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現204宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、11宗BF.7及24宗BQ.1.1亞系個案。本地個案中亦累計發現4宗XBB、8宗XBD、1宗BA.2.75.2及10宗BQ.1.1亞系個案。當中新增1宗BQ.1.1及1宗BA.4.6輸入個案；本地個案再多2宗XBB、1宗XBD、2宗BQ.1.1個案。

本地新變異病毒株個案：



BQ.1.1亞系個案：

1、居於南區的30歲女子，她已接種三劑疫苗。

2、居於油尖旺區的46歲女子，她已接種三劑疫苗。

XBD亞系個案：

1、居於大埔區的47歲女子，她已接種三劑疫苗。

本地XBB亞系個案：

1、居於中西區的44歲女子，她已接種三劑疫苗。

2、居於九龍城區的56歲男子，他已接種三劑疫苗。

衞生署公共衞生化驗服務處於10月24日至30日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約0%及91.4%。

學校呈報方面，新呈報243宗個案，包括180名學生及63名教職員，共涉及197間學校。有14間學校分別各有1班別需要停課7日。院舍方面，今日有4間院舍有呈報個案，涉及1間安老院舍及3間殘疾人士院舍，共5名院友確診，21名院友要檢疫。

呈報陽性個案的安老院舍：



1、翠灣護老院有限公司

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



1、新生精神康復會新生會大樓宿舍（II）

2、香港心理衞生會康屏宿舍

3、鄰舍輔導會怡晴居

醫管局公布截至今日凌晨零時，共有1,931名確診病人留醫治療，較前一日少28人；當中有207名新增確診病人，佔約10.72%。計算近7日每日平均新入院病人為211人。

目前留醫的病人中，171名病人正接受氧氣治療，另有14名病人需要以呼吸機協助呼吸。現時留院的危殆及嚴重病人分別有33名及37名，危殆病人較昨日少1人，而嚴重病人與昨日數字相同，當中13名危殆病人正接受深切治療。新增危重病人佔新入院病人6.3%。

死亡個案方面，醫管局呈報多7人死亡，涉7名男子，年齡介乎60至93歲，其中2名患者來自院舍。打針方面，4人已打3針，2人已打2針，1人無打針記錄。另有1宗為公眾殮房呈報個案，涉及一名82歲男子，他已接種兩劑疫苗，於10月27日離世。

另外，伊利沙伯醫院留醫的31個月大男童情況仍然危殆、瑪嘉烈醫院24個月大女童情況穩定，同樣留醫瑪嘉烈醫院的21個月大女童已經出院。

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