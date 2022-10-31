疫情｜增4766確診　入境逾1.3萬人再創新高　輸入佔整體個案9.36%

新冠肺炎疫情持續，本港今日（31日）新增4,766宗確診，為自10月13日以來的新低。當中輸入個案佔446宗，佔整體個案9.36%；而同日入境人數再創新高，達到13,211人，確診比率佔單日機場入境旅客3.38%，比率較前一日下降1.42百分點。 另外，再多12人死亡，本港累計死亡個案共10,397宗。



今日疫情概要：



-增4,766宗確診。

-輸入個案446宗，佔同日確診個案9.36%；相比同日13,211名機場入境人數，比率則為3.38%，七日平均比率是4.04%。

-新增12人死亡，7日平均死亡率稍升至0.178%，累計死亡人數為10,397宗。

-輸入個案中累計發現202宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、6宗BA.4.6、11宗BF.7及22宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現6宗XBD、1宗BA.2.75.2及7宗BQ.1.1亞系個案，維持不變。

-單日增10名病人危殆或嚴重，單日新增危重總數對比新增留醫病人總數降至5.4%。



無新增本地Omicron亞型個案

衞生署今日公布新增4,766宗確診個案，當中本地個案佔4,320宗；輸入個案為446宗，佔整體個案9.36%，比昨日上升0.19個百分點，新增輸入個案當中，299宗涉及機場檢測樣本、88宗涉及第1至3日樣本，餘下59宗涉及第4至7日樣本。

至於變異病毒種Omicron亞型個案，截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現202宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、6宗BA.4.6、11宗BF.7及22宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現6宗XBD、1宗BA.2.75.2及7宗BQ.1.1亞系個案，變異病毒個案維持不變。

衞生署公共衞生化驗服務處於10月22日至28日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約0.1%及91.5%。

18間學校共20個班別及一輛校車學生需停課

學校呈報方面，新呈報1,274宗個案，包括1,060名學生及214名教職員，共涉及658間學校。有18間學校共20個班別、以及乘坐一輛校車的學生需要停課。院舍方面，今日有3間院舍有呈報個案，涉及2間安老院舍及1間殘疾人士院舍，有3名院友確診，5名院友要檢疫。

呈報陽性個案的安老院舍：



1、善頤（萬基）護老院(九龍窩打老道86號萬基大廈2字樓)

2、新松齡護老中心(九龍觀塘順利邨順利商場2期地下部分、1字樓部分、2字樓部分及利富樓3字樓F20-F22室)

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



1、順恩護理院(九龍旺角廣東道913-923號順昌大厦1字樓)

新增多於一個班別需要停課的學校：



1、博士山（香港）國際幼稚園－將軍澳

2、聖傑靈女子中學

新增有乘坐同一輛校車的學生需要停課的學校：



1、香港靈糧堂幼稚園

多12名患者死亡

另外，醫管局公布截至今日凌晨零時，共有1,987名確診病人留醫治療，較前一日多32人；當中有184名新增確診病人，佔約9.26%。計算近7日每日平均新入院病人為222人。

目前留醫的病人中，175名病人正接受氧氣治療，另有10名病人需要以呼吸機協助呼吸。現時留院的危殆及嚴重病人分別有29名及38名，危殆病人與昨日數字相同，而嚴重病人則減少3人，當中9名危殆病人正接受深切治療。新增危重病人佔新入院病人5.4%。

醫管局指出，過去一日新呈報12名確診病人在公立醫院離世。

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