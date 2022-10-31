疫情戴口罩幼稚園生發音書寫能力弱 老師：士多啤梨讀成士多爹梨

新冠疫情爆發前，家長喜歡帶小朋友出外除爲了「放電」，更重要是藉此增加接觸新事物的機會。惜受疫情所困，近年幼小學生在視像授課和面授課堂戴口罩影響下，其語言能力較往年學生弱，由識字、讀字，以至書寫，都出現問題。以上掣肘非家長所能控制，有補習老師提供實用貼士，供家長在家為孩子改善語言能力，甚至追趕進度，對將來升小面試抑或銜接小學課程均有幫助。



隔著口罩學發音 導致咬字不清

補習社大眾教室中文科科主任曾嘉妍老師（Janette）指出，幼稚園生需透過注視老師嘴巴和舌頭活動來學習發音，但疫情期間老師戴著口罩上課，學生難以理解發音，只純粹靠猜測。Janette說曾有幼稚園校長分享，有小朋友不懂得笑，因口罩相隔下，他們以爲笑時只是發出「咯咯」聲，但不知道需揚起嘴角，他們就只會發出「咯咯」聲，卻臉無表情。

Janette續舉例，以上問題引申學童升上小學後，咬字仍不太清晰。「士多啤梨會讀成士多『爹』梨，因師生戴上口罩上課，他們看不到老師的嘴型，便不知道正確發音。」她坦言，疫情期間因教學限制未能及時糾正學童錯誤，會影響其後的表達能力。

教育局的香港小學學習字詞表，其學習階段一已需學習逾4000個中文字，大衆教室特別在其中篩選其中1000字作爲必學1000字，希望幼稚園生多接觸和理解之餘，也令銜接小學變得更輕鬆。

幼稚園生疫情下少外出 減低學中文機會

識字量較差則爲幼小學生的另一問題。「小朋友一般可透過逛街、餐廳、路牌和乘搭交通工具等學習生字，但疫情下小朋友少出外，變相接觸中文文字世界的機會很少。」

加上疫下進行視像授課，部分書寫問題未能及時糾正，導致不少幼小學童出現書寫問題。「中文書寫跟基礎筆畫和筆順相關，近年較多學童出現錯別字；甚或聽過小朋友對寫字感疲累辛苦，這源於他們在幼稚園時持錯誤執筆姿勢，但透過視像授課無辦法即時作出糾正。」

（左起）大眾教室中文科科主任曾嘉妍老師、大眾教室總經理麥達明

學校教學面對各種限制和難關，如家長希望在家中與孩子鍛煉語言能力，Janette有以下建議。

1. 説話

由於小朋友過往主要隔著熒幕或在老師戴口罩的情況下學習説話，以致未能分辨真正的字型發音，趁著家裏可以脫下口罩時，家長不妨在説話時表情和口型誇張些，講話也要比平常大聲一點，令小朋友能聽和看清楚發音方式。

2. 認讀

家中伴讀可助孩子提升認讀能力。「講故事時不僅是讀出文章内容，過程也需要多提問。」如閲讀過程想進行提問，看嘗試循序漸進的引導方式。提問方式亦多元化，例如「兒子，知道這是什麽小動物？」、「是什麽顔色？」、「你喜歡嗎？」、「爲什麽？」透過以上幾類問題中，孩子已可練習由簡單字詞、豐富詞匯，到説出完整句子。

3. 書寫

Janette表示，「如家長未必很懂得教授筆畫和筆順，可參考由教育局推出的香港小學學習字詞表，因幼稚園和小學教師都視之為標準。」她補充，香港小學學習字詞表的網站甚至有影片，教授正確筆順。

其次，Janette建議家長不妨以念口簧方式教授正確筆畫，「例如『橫長橫撇捺』，以加強寫字概念。」

針對溫習默書，Janette表示必須先建立讀音和認字基礎。在溫習默書期間，不需要小朋友默很多次，可能每天五至七次，「偶爾配合引發學習動機的游戲，譬如跟父母鬥快寫默書範圍内的字。」